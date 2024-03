Après le guichets fermés contre Strasbourg, l’affluence devrait être moindre pour OL - Lens dimanche avec la fin des vacances scolaires. Toutefois, Pierre Sage veut surfer sur cet engouement populaire.

Pour la première fois de la saison, le Parc OL avait fait le plein contre Strasbourg en Coupe de France. Battant au passage un record dans la compétition, l’enceinte de Décines avait parfaitement joué son rôle de 12e homme mardi et joueurs comme staff n’avaient pas manqué de souligner cet apport pendant les 90 minutes. Dimanche soir (20h45), il y aura un nouveau match de football dans le Grand Stade avec un choc contre le RC Lens. L’affiche est belle et peut laisser supposer que l’affluence sera sur la même dynamique qu’il y a quelques jours.

Seulement, à deux jours du match, 43 000 billets ont pour le moment été édités. Si l’engouement populaire pourrait s’accélérer dans les prochaines heures, Pierre Sage est conscient que les conditions ne sont pas les mêmes que face à Strasbourg. "La différence avec le match de mardi est que ce sera la veille de la rentrée scolaire et un peu tard (20h45) donc il y aura moins d’enfants ou alors, ils vont devoir mener de grandes négociations avec leurs parents", a-t-il déclaré dans un sourire.

"Reconquérir les cœurs"

La fin des vacances scolaires sonne donc le glas des affiches de prime time pour les plus jeunes supporters de l’OL, mais l’ambiance sera malgré tout au rendez-vous à Décines et un peu partout en France, à l’image des rassemblements organisés à Paris ces derniers temps. Voir le public répondre à l’appel dans les bons comme les mauvais moments est une vraie fierté à l’OL et la bande à Pierre Sage espère pouvoir poursuivre dans cette direction jusqu’au mois de mai. "Tout ce rayonnement est très positif pour nous, ça nous donne beaucoup de courage pour le match suivant. Si notre stade est aussi plein que mardi et que ça perdure jusqu’à la fin de la saison, je pense qu’on aura atteint un deuxième objectif de notre groupe et de notre club : reconquérir les cœurs."

Dans cette saison chaotique, l'OL aura peut-être plus gagné qu'il ne le croit...