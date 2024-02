Le Parc OL s'est fait entendre contre Strasbourg

Pour le premier match à guichets fermés, le Parc OL a vécu une qualification au bout du suspense. Les 55 602 spectateurs ont joué leur rôle de 12e homme, de quoi pousser les Lyonnais à se transcender.

C’est dans les moments sombres que l’on voit les vrais, mais aussi dans les dynamiques positives qu’une vraie connexion peut se faire. Depuis maintenant un mois, les joueurs de l’OL et le public lyonnais ne forment qu’un avant tout pour le meilleur plus que le pire. Ayant fait front quand le bateau tanguait lors de six premiers mois, les supporters sont aujourd’hui récompensés de ce soutien qui a permis à tout un club de ne pas couler dans la tempête. Mardi soir, ils étaient 55 602 à avoir pris place dans les travées du Parc OL.

Ils étaient encore bien plus devant leur télévision pour vivre cette nouvelle qualification pour les demi-finales de la Coupe de France contre Strasbourg (0-0, 4 tab 3). Dans une ambiance qui sentait bon la Coupe d’Europe, le Parc OL a parfaitement joué son rôle de 12e homme. "Il y avait un stade plein, ils nous ont poussés jusqu’au bout et on ne peut que les remercier encore, soulignait Maxence Caqueret, capitaine en fin de match. Leur soutien est vraiment important et avec eux, on peut aller très loin."

Perri : "Même sans jouer, j’ai senti cet amour du public"

Sur une série de quatre victoires consécutives en championnat et une qualification en demi-finales de Coupe de France, l’OL revient de très loin dans cette saison. Il y a eu des remontrances en début de saison, mais surtout des encouragements et personne ne l’a oublié au sein du club. Alors quand est venue la libération avec ce ballon envoyé dans le virage sud par Lucas Perrin, la communion a été totale entre joueurs et supporters.

Le tour d’honneur, avec Lucas Perri comme tête de gondole, a duré de longues minutes, comme pour apprécier encore un peu plus cette spirale positive dans laquelle est l’OL depuis plusieurs semaines. "On a envie de rester une heure, deux heures sur le terrain dans un tel contexte, une telle ébullition, avouait Pierre Sage mardi soir. Ils nous aident, ils ont été là quand c'était dur, ils sont encore là aujourd'hui, alors que ça va mieux. Sans eux, certains succès ne seraient pas arrivés."

Dans le doux rêve d’un premier titre depuis 2012, l’OL espère avant tout recevoir en demi-finale. Afin de pouvoir compter encore sur un Parc OL des grands soirs, qu’importe l’adversaire.