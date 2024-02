OL - Strasbourg : Benrahma aurait "dû être plus tueur"

À son avantage pendant 90 minutes, Saïd Benrahma a pourtant pêché dans le dernier geste contre Strasbourg. Malgré cette inefficacité, l’Algérien estime monter en puissance avec l’OL.

Il aurait aimé se présenter face à Bellaarouch lors de la séance des tirs au but, mais Saïd Benrahma "se satisfaisait de la qualification pour les demi-finales". Cinquième tireur désigné de l’OL, l’ailier n’a pas eu besoin de montrer ses qualités dans l'exercice pour voir la formation lyonnaise rejoindre le dernier carré de la Coupe de France (0-0, 4 tab 3). S’il n’a pas été décisif lors des tirs au but, l’Algérien aurait pu l’être pendant les 90 minutes qu’il a passées sur la pelouse du Parc OL. Remuant sur son côté gauche, Benrahma a eu des opportunités de rendre la tâche lyonnaise bien plus facile contre Strasbourg.

Seulement, un poteau l’a empêché de marquer sur un corner direct, tandis que le cadre s’est dérobé sur trois tentatives de ballons enroulés. Mardi soir, l’ancien de West Ham a été le symbole de l’inefficacité offensive de l’OL. "J’aurais dû être un peu plus tueur parce que j’ai eu des situations. Mais il y a des soirs comme ça, a-t-il regretté après la qualification. J’espère que dès dimanche contre Lens, ça va pouvoir changer et je vais pouvoir marquer."

"Je me sens de mieux en mieux"

S’il n’a pas été en réussite face au but strasbourgeois, Saïd Benrahma a en tout cas montré un visage bien plus séduisant que lors de ses deux premières titularisations contre Montpellier et Nice en Ligue 1. Après avoir offert la victoire à Metz vendredi dernier, le Fennec a alterné entre jeu en appui dans les pieds en première mi-temps et jeu un peu plus vertical dans la profondeur durant le deuxième acte.

Une performance soulignée par Pierre Sage et qui donne de l’ambition à Benrahma, chaque jour un peu plus à son aise dans le groupe de l’OL. "Je monte en puissance parce que ça faisait un bon mois que je n’avais pas joué avant Montpellier. Je me sens bien mieux, je prends de plus en plus de confiance. Ce (mardi) soir, je fais 90 minutes, ça faisait un moment."

Sur la pente ascendante, Saïd Benrahma espère continuer à "être un porte-bonheur" pour la formation lyonnaise avec une nouvelle victoire contre Lens, dimanche (20h45) à Décines.