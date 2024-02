Incapable de convertir ses occasions, l'OL s'en est remis aux tirs au but pour sortir Strasbourg (0-0, 4-3 tab). Il verra les demi-finales de la Coupe de France.

C’était pratiquement l’ambiance des grandes soirées européennes ce mardi à Décines. Pour la première fois de la saison, le stade de l’OL était officiellement à guichets fermés avec 55.602 supporteurs. Ces derniers ont donné de la voix pour soutenir leur équipe, avec l’espoir de voir les coéquipiers d’Alexandre Lacazette éliminer Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France.

Sur le terrain, ce fut un peu plus calme. Si les premières minutes ont laissé croire à une partie au rythme enlevé, la suite fut de l’ordre de l’attaque-défense. Après un quart d’heure durant lequel chacun des adversaires a eu son temps fort, les Lyonnais ont pris le contrôle du ballon, restant dans le camp des Strasbourgeois la majeure partie du temps. Néanmoins, cela n’a pas débouché sur des occasions, avec un bloc alsacien bien en place qu’ils n’ont pas réussi à prendre à défaut, notamment en raison d’un jeu trop stéréotypé et monorythme.

Les Lyonnais impériaux aux tirs au but

Un score de 0 à 0 à la pause logique. En deuxième période, les Rhodaniens se sont un peu plus rapprochés du but adverse par Maxence Caqueret (52e), Saïd Benrahma (53e, 56e et 84e) et Gift Orban (81e). De l’autre côté, le Racing globalement inoffensif, a plutôt cherché à atteindre la séance de tirs au but. Inéluctable, cette “loterie” comme l’appelle certain, a tourné en faveur des partenaires de Lucas Perri. Le gardien brésilien a arrêté la première tentative, tandis que les joueurs de l’OL convertissaient chacune de leur frappe. Un dernier échec de Perrin a scellé le sort de cette confrontation, envoyant les hommes de Pierre Sage en demi-finales.

Rendez-vous pour cette échéance importante le 2 ou 3 avril. Avant cela, il faudra bien négocier les rendez-vous en Ligue 1, et ce, dès dimanche face à Lens. L’Olympique lyonnais n’a pas tout bien fait, mais il a cette fois-ci affiché beaucoup plus de maîtrise, et si cela n’a pas payé dans le temps réglementaire, il est toujours en course pour un trophée et l’Europe.