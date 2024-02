Duje Caleta-Car face à Strasbourg (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Face à une équipe de Strasbourg peu entreprenante, Duje Caleta-Car s'est révélé très solide pour museler les quelques offensives adverses. Retrouvez le top et flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top d'OL - Strasbourg : Caleta-Car sérieux et solide

Difficile après cette rencontre entre l’OL et Strasbourg de saluer la performance d’un attaquant lyonnais, même si Saïd Benrahma a au moins eu le mérite d’apporter du danger sur la cage adverse. Tournons-nous pour une fois du côté de la défense, pour encourager la prestation de Duje Caleta-Car, très solide ce mardi soir. Il est vrai que les Strasbourgeois n’ont pas fait peser une pression constante sur la défense rhodanienne, mais le Croate y a participé en remportant une grande majorité de ses duels aériens. Il fut aussi toujours bien placé pour intervenir sur les centres alsaciens. Face à un adversaire qui attend très bas, on pouvait tout de même espérer un peu plus de prise de risque à la relance pour l’axial gauche, mais il faut tout de même lui rendre le mérite d’avoir su alterner avec un jeu long qui a plusieurs fois trouvé Benrahma lancé.

Le flop : Un apport insuffisant pour Mangala

Peu de Lyonnais sont véritablement passés à côté de ce quart de finale. Néanmoins, si le score n’a jamais évolué, c’est en particulier car l’avant-dernier ou le dernier geste n’a jamais été réussi. Autre souci, le manque de vitesse et de prise de risque avec le ballon, notamment de la part d’Orel Mangala. Certains, à l’image d’Ernest Nuamah, ont été brouillons, mais le milieu de terrain a tout simplement traversé la partie sans aucun impact. Peu de passes vers l’avant, se contentant de remiser vers ses partenaires, il n’a pas apporté ce petit plus qui aurait pu créer le décalage. On l’a aussi moins sollicité aux abords de la surface que contre Metz par exemple (1-2). En revanche, il a comme les autres, fait les efforts défensifs lorsque cela était nécessaire. Remplacé à la 77e par Rayan Cherki.