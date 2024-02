OL - Strasbourg (0-0, 4-3 tab) : "Pas une fin en soi", pour Caqueret

L'OL sera au rendez-vous des demi-finales de la Coupe de France. Mais après la qualification face à Strasbourg mardi, Maxence Caqueret ne veut pas s'arrêter là.

Dans un exercice 2023-2024 dont la première moitié fut à minima chaotique, l'OL est aujourd'hui sur la bonne voie pour redresser une situation presque désespérée. Ce mardi, il a éliminé Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France (0-0, 4-3 tab), atteignant ainsi pour la deuxième fois de suite le dernier carré. Une vraie bouffée d'air pour cette formation, même si à l'image de Maxence Caqueret, elle semble revivre depuis plusieurs semaines.

Le milieu de terrain, qui a fini la rencontre capitaine face aux Alsaciens, ne cachait par sa "joie et son immense fierté. "Nous avions à cœur de gagner ce match. On aurait préféré dans le jeu, mais on prend aussi de cette manière. On était sûrs de nous, on avait travaillé cette éventualité à l'entraînement, donc on savait qu'on avait de bons tireurs et un bon gardien qui allait nous sortir une tentative, a-t-il affirmé. Nous méritons de l'emporter, mais on sait qu'aux tirs au but, il n'y a pas forcément de logique, bien que ce ne soit pas du hasard. II fallait rester concentrer."

Recevoir au prochain tour, "le plus important"

L'Olympique lyonnais reste sur six sorties sans défaites, et outre sa 11e place en Ligue 1, se prend à rêver d'une fin en apothéose. "La série est bonne actuellement, il faut poursuivre ainsi. Ce n'est pas une fin en soi, il faut continuer sur cette lancée car en championnat, on remonte petit à petit. On a aussi l'objectif de la coupe, qui peut nous permettre d'accrocher un titre et l'Europe. On ne se cache pas, lorsqu'on est à ce niveau de la compétition, on est là pour gagner, même si on sait que ça sera compliqué au vu des équipes encore en course, a reconnu le joueur de 24 ans. Mais, nous faisons partie de celles-ci. Le plus important sera de recevoir au prochain tour, peu importe le tirage. Cela fait longtemps que le club n'a pas gagné de trophée, or, il se doit de le faire, encore plus dans une saison difficile. Ce serait encore plus beau pour nous de gagner cette année."

Évoluer à guichets fermés a peut-être également joué en faveur des Rhodaniens, que l'on a vu très solide sur cette séance fatidique. En tout cas, la communion avec le public fut totale, et Caqueret ne se trompe pas en mettant en avant l'ambiance du jour. "Le stade était plein et il a encouragé jusqu'au bout. On ne peut que remercier les supporteurs de leur soutien. C'est important et avec eux, on peut aller très loin, a-t-il clamé. C'est pour cela qu'on a couru vers les tribunes et Lucas (Perri) à la fin du match."