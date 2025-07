Mercato : à défaut de l’OL, Danilo placé à Botafogo par Textor ?

Dans le viseur de l’OL, au point que tout semblait ficelé avant la rétrogradation en Ligue 2, Danilo aurait vu Botafogo prendre contact avec Nottingham Forest pour s’attacher ses services. Une façon pour John Textor de retomber sur ses pattes avec Evángelos Marinákis ?

À la question posée mercredi dernier en conférence de presse, Michael Gerlinger a plutôt botté en touche. Le directeur général de l’OL a avancé qu’un point serait fait dans les prochains jours concernant les dossiers Danilo et Matt Turner. Deux joueurs appartenant à Nottingham Forest et dont John Textor aurait dealé les arrivées entre Rhône et Saône pour cet été. Seulement, avec la relégation en Ligue 2 puis le maintien avec encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts, la question est de savoir si ces deux arrivées ont réellement pris du plomb dans l’aile. En écoutant les propos de Gerlinger, difficile de se faire une réelle opinion, même si les supporters de l’OL aimeraient surtout que toute cette opération soit mort-née.

Un moyen de retomber sur ses pattes ?

Il faudra patienter encore un peu pour connaitre l’issue de ces deux dossiers, mais il se pourrait bien que Textor cherche à retomber sur ses pattes pour continuer ses affaires avec Evángelos Marinákis. D’après Fogaonet, Botafogo aurait activé la piste menant à Danilo. Une pure coïncidence diront les mauvaises langues alors que Nottingham Forest réclame 25M€ pour son milieu brésilien. Une sacrée somme pour un club brésilien, mais les échanges entre Textor et Marinakis ont montré ces derniers mois qu’il pouvait y avoir des surprises, bonnes ou mauvaises, suivant du côté qu'on se place…