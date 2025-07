Maintenu en Ligue 1, mais soumis à un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, l’OL n'aura pas une liberté de mouvements. De quoi remettre en cause certaines opérations prévues ces dernières semaines, notamment avec Nottingham Forest ?

Après des semaines de survie en coulisses, l’OL va enfin pouvoir reparler de terrain à compter de ce jeudi 10 juillet. Le club ayant obtenu son maintien en Ligue 1 devant la commission d’appel de la DNCG, l’heure est à rattraper le temps perdu depuis le 24 juin et la rétrogradation administrative en Ligue 2. Paulo Fonseca va de nouveau prendre la lumière et ce n’est pas pour déplaire à la direction rhodanienne, qui va s’atteler à tenir le plan de route fixé mercredi devant la DNCG.

Cela passera forcément par des départs de joueurs, néanmoins, l’OL a la possibilité de recruter, au contraire des six derniers mois. Toutefois, Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement ne seront pas totalement libres de leurs mouvements puisque la DNCG a prononcé un encadrement des indemnités de transferts contre le club. Pas forcément une contrainte pour Michael Gerlinger, car "cela vient à respecter le budget que l’on a présenté mercredi".

"On va analyser ça dans les prochains jours"

S’il va falloir trouver le bon équilibre entre vente et arrivée pour rester compétitif, la question qui se posait mercredi soir au Parc OL concernait les opérations quasiment verrouillées par John Textor avant son départ. On parle bien évidemment des arrivées supposées de Danilo et Matt Turner en provenance de Nottingham Forest. Le changement de présidence peut-il remettre en cause ces recrues estivales, pas forcément désirées par les supporters ? Le directeur général a plutôt botté en touche. "Je suis désolé de ne pas donner de commentaires sur le mercato qui est en train de se faire. Sur Nottingham, il y a quelques transferts envisagés, il faut vérifier la situation contractuelle en ce moment et on va analyser ça dans les prochains jours aussi".

Après le chantier en coulisses pour rattraper les erreurs de Textor, l'OL va devoir en faire de même sur le terrain.