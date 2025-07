OL : pour sa première, Kang a avant tout cherché à rassurer

Pour sa première prise de parole publique comme présidente de l’OL, Michele Kang avait le sourire. L’Américaine a réussi à maintenir le club en Ligue 1. Une première réussie, même si certaines questions restent en suspens.

Le changement de ton a été radical. Que l’on soit présent dans l’auditorium du Parc OL ou tout simplement branché derrière son écran, la conférence de presse de Michele Kang mercredi soir a été en rupture avec ce qui avait été vu ces derniers mois. Fini le temps où John Textor accaparait le micro pour un monologue qui perdait son auditoire. Avec les récents évènements, on comprend bien que ce jeu de communication servait avant tout ses intérêts afin de garder un peu plus l’opacité sur ses affaires. Avec Michele Kang, le préambule n’a duré que l’espace de deux, trois minutes avant de donner la parole à la presse.

Presque surprenant après les années Aulas et Textor, maîtres dans les tirades sans fin, et qui en a surpris plus d’un avec un moment de flottement avant la première question posée à la nouvelle présidente de l’OL. Depuis dix jours, le club a opéré un virage sous le contrôle de l’Américaine et la joie du maintien en Ligue 1 en a été une preuve de plus. Après avoir verrouillé la communication pour ne rien laisser filtrer avec le passage devant la commission d’appel, Kang a livré une partition claire pendant une demi-heure, preuve qu’elle a l'expérience de ce genre de sortie médiatique.

Une prestance qui a séduit

Novice concernant les attentes de la DNCG, la femme d’affaires ne l’est pas sur le plan médiatique, même si elle se plait à rester plutôt dans l’ombre. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Michael Gerlinger a pris place à ses côtés, lui qui va devenir son homme de confiance pour les affaires quotidiennes entre Rhône et Saône. Quand Laurent Prud’homme avait l’habitude de rester muet face au monologue de son président, son successeur allemand a eu bien plus la parole, presque autant que Michele Kang. Un nouvel exemple du virage que tend à prendre le club afin de se débarrasser de l’héritage encombrant et raté de John Textor.

D’ailleurs, en avançant avoir "fait un apprentissage express" pour comprendre les rouages de la DNCG, Michele Kang ne s’est pas cachée. Elle reste avant tout une businesswoman et n’a pas vocation à interférer avec le sportif, au point de ne plus savoir à quelle place l’OL avait fini la saison passée. Personne ne lui en tiendra rigueur, car cette première conférence de presse lui a permis de marquer des points, après avoir assuré le maintien du club. Si elle refusera certainement l’étiquette de sauveuse, l’Américaine a parfaitement mené sa barque depuis dix jours, avec un plan de bataille très clair.

Des questions en suspens

Très clair certes, mais dont il faudra sûrement attendre quelques mois pour en connaitre tous les aboutissants. Dans cette prise de parole très claire, Michele Kang ne s’est pas dispersée à droite, à gauche pour perdre son auditoire. Sa classe naturelle en a séduit plus d’un, mais pour ce qui est d’avoir de vraies réponses, il faudra repasser. Le nouveau duo fort de l’OL a avant tout cherché à rassurer après des semaines de turbulence dans un discours parfaitement maitrisé où "l’unité collective de toutes les parties (actionnaires, prêteurs) a fait la différence".

Néanmoins, pour ce qui est d’avoir des véritables données, la prise de parole a été surtout policée, voire un brin faite de langue de bois, avec la cotation en bourse comme échappatoire sur les questions des apports de chacun. "Nous sommes une entreprise cotée en bourse, donc je ne peux donner de chiffres exacts. J'ai lui des chiffres comme 100 ou 80M€, c'est faux. Ça concernait la trésorerie disponible, les nouveaux apports de liquidité et des garanties au cas où notre trésorerie devenait négative. Sur ces trois composantes, nous avons répondu à leurs exigences."

Pouvait-il en être autrement ? Très certainement que non, après neuf jours à travailler d’arrache-pied pour convaincre les instances. En ce 10 juillet 2025, le plus important reste que l’OL soit maintenu en Ligue 1. De son côté, Michele Kang a réussi son premier examen de passage, dans son style propre. Sans de grandes déclarations et avec un calme olympien. Et par les temps qui courent à Décines, ça fait clairement du bien.