Aulas a "fait tout ce que j'ai pu pour aider" l'OL

L'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, s'est réjoui du maintien du club rhodanien en Ligue 1.

Les supporters lyonnais peuvent souffler une bonne fois pour toutes. L'OL sera bel et bien un club de Ligue 1 pour la saison 2025-2026. La direction rhodanienne, composée de Michele Kang et de Michael Gerlinger, a su répondre aux exigences de la DNCG ce mercredi 9 juillet devant la commission d'appel.

Une nouvelle qui fait le bonheur de Jean-Michel Aulas. Président de l'Olympique lyonnais de 1987 à 2023, il a réagi à l'actualité du moment. "Je suis immensément heureux pour l'OL mais aussi pour tous les supporters, tout l'écosystème. Lyon est une grande famille footballistique, mais avec toutes les composantes. C'est vrai que pour les supporters, ce qui pouvait arriver (la descente en Ligue 2) était véritablement quelque chose d'impensable. Il y avait beaucoup d'inquiétude et quand on a appris cette décision avec le président Diallo (le président de la FFF) à l'hôtel on a ressenti un soulagement", déclare-t-il.

"J'ai donné des conseils à Michele Kang"

De son côté Jean-Michel Aulas dit avoir fait tout son possible pour filer un coup de main à son club de coeur. "J'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider. La DNCG m'a demandé si les gens qui avaient travaillé dans le passé sur les dossiers OL pouvaient être disponibles. Je crois que Michele a trouvé des solutions de ce côté-là. Chaque fois que j'ai pu donner des conseils à Michele, je l'ai fait, mais aussi en essayant de montrer tous les actifs de l'OL qui sont importants. J'ai aidé pour que Lyon reste à sa place, en première division. Michael, qui est aussi un ami, est quelqu'un de très compétent donc c'est une grande nouvelle", assure-t-il.

De plus, l'homme de 76 ans tient également à rendre hommage à Michele Kang. "À l'instant T, c'était la seule capable d'apporter du crédit opérationnel puisqu'elle gère avec satisfaction un certain nombre de clubs féminins, y compris les Washington Spirit. Quand l'OL avait son équipe à Seattle, on a souvent joué contre elles, donc je la connaissais un petit peu avant. Elle a démontré une force de travail absolument incroyable depuis neuf jours, une force de caractère immense, ça, je savais. Donc oui c'est la bonne personne à l'instant T, je crois savoir qu'elle a l'intention de retrouver un écosystème lyonnais parce que dans la région lyonnaise, on aime bien se soutenir entre les milieux économiques, sportifs, politiques et de supporters. Elle a déjà fait du très bon travail et je pense qu'elle va faire du bon travail demain", conclut-il.

Même si l'avenir reste en partie incertain pour l'OL, une chose est sûre : le club rhodanien reprendra le chemin des terrains en Ligue 1, le dimanche 17 août 2025. Avec un déplacement au RC Lens. Une équipe entraînée par un certain Pierre Sage. Par ailleurs, les Lyonnais auront au moins trois rencontres amicales de prévues avant la grande reprise.