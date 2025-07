OL : les Bad Gones "soulagés mais pas satisfaits"

Suite au maintien de l’OL en Ligue 1, les supporters ont retrouvé le sourire. Néanmoins, les Bad Gones ne relâchent pas la pression, John Textor étant toujours à la tête d’Eagle Football Holdings.

Avec le maintien de l’OL en Ligue 1 à la rentrée, les sourires sont revenus sur les visages des supporters lyonnais mercredi. Après la peur d’une rétrogradation ou tout simplement d’une disparition, les amoureux du club s’attendent à souffrir avec un plan d’austérité, mais le pire a été évité. Vraiment ? Pas forcément pour les Bad Gones. Quelques heures après l’annonce de la commission d’appel, le groupe de supporters s’est fendu d’un communiqué. Ils se disent "soulagés, mais pas satisfaits" du verdict, avec en toile de fond, John Textor encore et toujours. S’il a renoncé à la présidence de l’OL et d’Eagle Football Group, l’Américain reste à la tête de la holding qui chapeaute tout ça. "Il reste un acteur majeur d’Eagle" et l’OL et ses supporters vont donc continuer à "subir la multipropriété".

"Les prochaines saisons s'annoncent compliquées"

Comme lors du rassemblement devant le Parc OL, il y a une quinze jours, les Bad Gones appellent à la démission de Textor avec un slogan devenu connu à Décines "Textor dehors". Si leur dévouement pour l’OL sera toujours présent, le groupe du virage nord s’attend logiquement à ce que "les deux ou trois prochains saisons s’annoncent compliquées". Sur ce point, la nouvelle direction pilotée par Michele Kang n’a pas fait de mystère. Même si elle a assuré que "l’Europe reste un objectif". La question est désormais de savoir avec quelle équipe et quels joueurs.