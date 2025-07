Mercato : l’OL compte sur Mikautadze malgré les approches

Parmi les joueurs courtisés dans ce mercato estival, Georges Mikautadze est encore loin de la sortie. L’OL devrait se voir attaquer et malgré la discipline financière qui va être instaurée, le club compte s'appuyer sur l’international géorgien.

Après des semaines à parler DNCG, relégation, avenir du club, le sportif va enfin reprendre ses droits à l’OL. L’épée de Damoclès financière plane toujours au-dessus des têtes lyonnaises, même avec le maintien en Ligue 1 prononcé mercredi. Seulement, le club connait désormais son sort. Il évoluera bien dans l’élite française à compter du week-end du 17 août et même en Ligue Europa à partir de septembre. La participation européenne ne sera pas de trop pour tenter de retenir certains éléments, malgré la "discipline financière" que comptent instaurer Michele Kang et Michael Gerlinger dans les prochaines semaines et les prochains mois.

Le directeur général a concédé qu’il y aurait des ventes "comme chaque année, dans tous les clubs". En plus de faire descendre la masse salariale, l’OL a aussi besoin de liquidités et certains joueurs ont le profil de partants. On pense notamment à Malick Fofana et Lucas Perri qui pourraient rapporter une belle somme à leur club.

L'un des membres de l'ossature lyonnaise

Pourtant, ces dernières semaines, les rumeurs s’activent avant tout autour de Georges Mikautadze. Auteur d’une première saison prometteuse à l’OL, le Géorgien ne laisse pas insensible en Europe. Les Turcs de Galatasaray et Fenerbahçe seraient sur le coup, tout comme l’Eintracht Francfort en Bundesliga ou encore l’AS Roma en Italie. Dernièrement, Sunderland aurait coché le nom de Mikautadze pour continuer un mercato estival actif après la remontée en Premier League. Avec une enveloppe de 20 millions d’euros pour un buteur, le club anglais ne devrait pas avoir les moyens de séduire l’OL.

D’ailleurs, malgré le plan de la direction pour réduire la voilure, le club ne compte pas se faire dépouiller, encore plus depuis l’annonce du maintien. Dans le difficile équilibre entre ventes et compétitivité, l’OL compte s’appuyer sur Georges Mikautadze la saison prochaine, selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais. Le gamin de Gerland fait partie de ces joueurs sur lesquels Paulo Fonseca et le club veulent s’appuyer pour continuer à "croire à l’Europe". Une porte fermée à double tour, donc qu’importe le montant ?