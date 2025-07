Portées par Majri et Diani, les Bleues à un point de la qualification

Les joueuses de l’équipe de France félicitent Kadidiatou Diani après son but (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Large vainqueure du pays de Galles (4-1) mercredi soir, la France a fait un pas de plus vers la qualification en quarts de l’Euro 2025. Les coéquipières d’Amel Majri et Kadidiatou Diani, buteuses, n’ont besoin que d’un point contre les Pays-Bas.

Un six sur six mais qui n’assure pas encore la qualification. Mercredi soir, l’équipe de France n’est pas tombée dans le piège gallois pour son deuxième match de poule (4-1). Malgré le large turnover effectué au coup d’envoi, Laurent Bonadei pouvait avoir le sourire en fin de match. Les remplaçantes habituelles ont parfaitement joué leur partition contre le pays de Galles du côté de Saint-Gall. Une large victoire qui porte le sceau des joueuses de l’OL Lyonnes. Elles étaient quatre à être titulaires, Marie-Antoinette Katoto étant la seule à prendre place sur le banc. À son entrée, l’attaquante avait déjà vu ses coéquipières faire le travail pour un deuxième succès en deux matchs. Si Clara Mateo a brillé, Kadidiatou Diani n’a pas été en reste avec un penalty transformé (45e) et une passe décisive pour la joueuse du Paris FC.

Damaris a joué cinq minutes avec les Pays-Bas

Lancée dans le grand bain mercredi soir, Amel Majri a profité de l’occasion pour s’illustrer avec le but du 3-1 juste après la pause. Faciles vainqueures, les Bleues n'ont malgré tout pas décroché leur billet pour les quarts de finale. Elles le savaient avant même le coup d’envoi suite à la victoire de l’Angleterre sur les Pays-Bas de Damaris (4-0). La France est en ballotage très favorable avant la dernière journée. Elle devra prendre a minima un point dimanche soir contre les Bataves (21h). Ce qui assurerait d’être au tour suivant, tout en finissant à la première place.