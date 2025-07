Avec son maintien, l’OL assure sa place en Ligue Europa

En plus de jouer son avenir à court et moyen terme en Ligue 1, l’OL avait une autre bataille à gagner devant la DNCG. Celle d’être européen pour la saison qui arrive.

Mercredi, l’OL a gagné une bataille, mais pas encore la guerre. Si le club lyonnais a réussi à assurer son maintien en Ligue 1, il va devoir cravacher pour rentrer dans les clous et retrouver une certaine santé financière. De plus, John Textor reste encore et toujours à la tête d’Eagle Football Holdings, qui détient l’ensemble des clubs de la galaxie. Son influence a certes été réduite au quotidien à Lyon, comme l’a encore laissé entendre Michele Kang mercredi soir. Mais la page ne sera jamais définitivement tournée tant que l’Américain sera encore là. En attendant la suite de ces guerres d’influence, l’OL a assuré son avenir à court terme en Ligue 1. Et c’est déjà une victoire en soi. L’annonce de la commission d’appel de la DNCG a été un ouf de soulagement et a eu une autre incidence sur l’exercice à venir des Lyonnais.

12,5 millions d'euros d'amende

Comme la saison passée, l’OL évoluera bien en Ligue Europa. Cette présence européenne restait soumise à un maintien en Ligue 1, chose faite désormais. Néanmoins, pour voir Paulo Fonseca et ses joueurs évoluer à quatre reprises au Parc OL sur la scène européenne, le club va devoir répondre à des obligations financières. Cela fait partie de l’accord signé récemment avec l’UEFA et la lourde amende pour un non-respect du fair-play financier. Michael Gerlinger l’a confirmé mercredi soir, l’OL devra payer "12,5 millions d'euros, payables en deux échéances sur deux saisons. Et c'est déduit des primes versées par l'UEFA. D'autres sanctions ne s'appliqueront que si nous ne respectons pas l'accord passé avec l'UEFA. Si nous le respectons, il n'y aura pas d'autres sanctions."