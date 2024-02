Sage aurait aimé que l’OL se "qualifie avant" contre Strasbourg

Satisfait de voir son équipe se qualifier pour le dernier carré de la Coupe de France, Pierre Sage regrettait une chose. Que l’OL n’ait pas réussi à mettre Strasbourg hors d’état de nuire dans le temps réglementaire.

Pour le bien de ses joueurs, il a dû cacher ses émotions. Mais à l’image des 55 000 personnes présentes à Décines mardi soir, Pierre Sage a retenu son souffle. Incapable de forcer le verrou strasbourgeois à l’issue des 90 minutes, l’OL a dû attendre la séance des tirs au but pour valider sa présence dans le dernier carré de la Coupe de France (0-0, 4 tab 3). L’entraîneur lyonnais n’a pas vu cet exercice comme une loterie puisqu’il avait été travaillé la veille du match.

Cependant, il est conscient que les vérités d’un jour ne sont pas forcément celles du lendemain au moment de se présenter face au gardien adverse. "À partir du moment où on désigne les tireurs pour la séance, tu ne maîtrises plus grand-chose. Je me suis mis en spectateur de ce qu'il se passait, j'ai juste envoyé mon calme, montré aux joueurs que j'étais serein, comme le staff, a avoué Pierre Sage après la rencontre. Ils ont tiré avec détermination. Ils l'ont bien fait, il n'y a pas eu trop de possibilités pour le gardien adverse."

"On a réalisé un bon match dans son ensemble"

Au sans-faute lyonnais s’est ajouté l’arrêt de Lucas Perri dès la première tentative de Strasbourg, de quoi mettre l’OL sur les bons rails dans cette séance. Toutefois, cette montée d’adrénaline, Sage aurait préféré ne pas la connaitre à la vue de la domination de son équipe pendant les 90 minutes du temps réglementaire.

Seulement, en cruel manque de réussite face au but, l’OL a laissé Strasbourg en vie et par la même occasion des raisons d’y croire, que ce soit en fin de match ou avec ces tirs au but. "Côté suspense et spectacle, c'était bien pour les supporters. Mais je pense qu'on aurait pu l'emporter avant. On a réalisé un bon match dans son ensemble, on a été incisifs en seconde période. C'est une qualification logique, Strasbourg a bien défendu, ils ont fermé les espaces, on a eu du mal à accélérer le jeu. Il y avait deux projets assez clairs !"

Qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, Pierre Sage pouvait avoir le sourire. Il était "satisfait du sérieux et de la constance" de son équipe qui n’a pas paniqué malgré les minutes qui défilaient sans marquer.