En prenant le meilleur sur Strasbourg lors de la séance des tirs au but (0-0, 4 tab 3), l’OL a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe de France. Une habitude ces dernières années.

Ils ont joué avec le cœur des plus de 55 000 spectateurs jusqu’au bout, mais les joueurs de l’OL ont réussi à offrir une qualification à tout un stade mardi soir (0-0, 4 tab 3). Dominatrice, mais approximative dans le dernier et l’avant-dernier geste, la formation lyonnaise a dû attendre la séance des tirs au but pour se défaire de Strasbourg et valider son ticket pour le dernier carré de la Coupe de France. Premier qualifié pour ces demies, l’OL va désormais attendre jusqu’à vendredi soir avant de savoir qui viendra se mettre au travers de sa route pour atteindre sa première finale depuis 2012.

Des souvenirs douloureux

Si aucune finale n’a été au rendez-vous depuis plus de dix ans, ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu les occasions de s’y rendre ces dernières années. En accédant au dernier carré de l’édition 2023-2024, l’OL se hisse pour la quatrième fois sur les six dernières campagnes pour ce stade de la compétition. Toutefois, entre le mauvais souvenir de Nantes la saison dernière, la fessée reçue contre le PSG en mars 2020 (1-5) et la désillusion contre Rennes en 2019, le club rhodanien n’a jamais réussi à transformer l’essai pour s’offrir une chance de mettre un terme à sa disette de titres.