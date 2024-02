OL - Strasbourg (0-0, 4 tab 3) : le Perri gagnant

Une nouvelle fois titulaire en Coupe de France, Lucas Perri s’est montré décisif au moment où on l’attendait. Le gardien a mis l’OL sur les bons rails lors de la séance des tirs au but contre Strasbourg.

Il n’a finalement fait qu’un arrêt mardi soir, mais il a été porté aux nues par tout un groupe et tout un stade. Pour son deuxième match avec l’OL, Lucas Perri a été définitivement adopté par les supporters lyonnais et a fait honneur à sa réputation face à Strasbourg. De nouveau aligné par Pierre Sage dans le but pour ce match de Coupe de France, le gardien brésilien profite de cette parenthèse pour essayer de se mettre en valeur et de poser les prémices de ce que pourrait être l’OL avec lui dans la cage à partir de la saison prochaine. Encore en phase d’adaptation, Perri se contente pour le moment d’un statut de remplaçant derrière Anthony Lopes.

Ce ne devrait pas durer dans les prochains mois, mais pour le moment, tout le monde joue ce jeu. Quand son compatriote Adryelson n’a même pas été convoqué pour le quart de finale de Coupe de France, Lucas Perri a lui joué le rôle de sauveur. Soulevé par Jake O’Brien face aux kops comme si sa taille imposante (1,97m) n’était qu'un vulgaire trophée, le Brésilien a pu s’offrir son premier bain de foule lyonnais. "C’était une sensation merveilleuse. Notre objectif était d’aller en demies. C’est juste merveilleux de voir tous mes coéquipiers autour de moi et de fêter ça ensemble."

Une envergure qui en impose dans le but

Dans cette rencontre qui s’est terminée en apothéose au bout du suspense, Lucas Perri n’a pas eu grand-chose à faire. Pendant 90 minutes, il a surtout vu l’OL faire le siège dans le camp de Strasbourg et ne s’est réchauffé qu’à coup de quelques sorties aériennes et d’une frappe trop axiale pour le mettre en difficulté. "Quand on joue dans une équipe comme l’OL, on se dit qu’on ne va pas beaucoup toucher le ballon alors il nous faut être concentrés pour faire l’arrêt qu’il faut."

Sur un long dégagement vers Gift Orban, le public du Parc OL a pu apprécier sa qualité de jeu au pied et une réputation qui n’avait pas été inventée. Tout comme celle d’être un spécialiste des penaltys et/ou séance de tirs au but. Car, c’est bien avec cet exercice que Lucas Perri est entré un peu plus dans le cœur des Lyonnais, après une première réussie contre Lille au début du mois avec plusieurs arrêts. En repoussant la tentative de Thomas Delaine d’entrée de jeu, il a mis Maxence Caqueret et l’OL dans les meilleures dispositions. "Lucas prend de la place dans le but, ça a une influence psychologique sur l’adversaire", a expliqué Pierre Sage après la rencontre.

"Prêt à saisir les opportunités qu'on me donne"

Le choix de Perri plus que Lopes pour ces matchs couperets n’est donc pas anodin. Du haut de son presque double-mètre et d’une envergure toute aussi impressionnante, le Brésilien a fait forte impression pour son deuxième maillot en rouge et bleu, n’étant pas loin d’un deuxième arrêt avant de voir Lucas Perrin avoir le pied qui tremble pour envoyer l’OL dans le dernier carré. "On a beaucoup travaillé. Il y a une approche personnelle aussi, mais il y a beaucoup de travail derrière. J’ai eu assez de réussite dans le passé sur cet exercice. Je suis là pour être prêt."

S’il doit pour le moment se contenter de la Coupe de France, Lucas Perri assure "être là pour donner le meilleur de moi-même et saisir les opportunités." En se montrant décisif contre Strasbourg, il a offert une demie à l’OL et très certainement pour lui une occasion supplémentaire de se mettre en évidence début avril.