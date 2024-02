Avec les retours dans le groupe de Nicolas Tagliafico et Henrique, Adryelson et Saël Kumbedi ne sont pas convoqués.

Il fallait faire des choix. Avec un effectif devenu beaucoup plus complet quantitativement et qualitativement lors du mercato hivernal, Pierre Sage doit désormais trancher dans le vif pour définir son groupe, même si les changements sont finalement à la marge. C'est notamment le cas pour le quart de finale de Coupe de France ce mardi à 20h45 contre Strasbourg. Ayant convoqué 21 joueurs, l'entraîneur rhodanien se passe d'Adryelson et Saël Kumbedi.

Les deux défenseurs, qui jouent très peu ces dernières semaines, sont remplacés pour la réception du club alsacien par les latéraux Nicolas Tagliafico, de retour de suspension, et Henrique, qui revient lui de blessure. Le Brésilien était absent depuis le 26 janvier et la défaite contre Rennes (2-3).

Diomandé, Lepenant et Tolisso absents

Les autres absents sont Sinaly Diomandé, Johann Lepenant, Mahamadou Diawara et Corentin Tolisso. Sage avait annoncé le forfait du champion du monde 2018 lundi lors de sa conférence de presse.

En revanche, Alexandre Lacazette et Maxence Caqueret, tous les deux légèrement touchés lors de la victoire à Metz vendredi (1-2), sont bien de la partie. Maintenant, à voir s'ils commenceront la rencontre dans le 11 ou sur le banc des remplaçants.

Le groupe de l’OL contre Strasbourg : Lopes, Perri, Bengui - Tagliafico, Caleta-Car, Lovren, Henrique, Mata, O'Brien - Akouokou, Mangala, Caqueret, Maitland-Niles, Matic - Baldé, Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Orban, Nuamah