Relancé par sa série de cinq victoires, l’OL peut croire en des jours meilleurs. À la veille du quart de Coupe de France contre Strasbourg, Pierre Sage ne souhaite pas s’enflammer pour autant.

En plus d’avoir désormais six points d’avance sur la place de barragiste, l’OL se retrouve à huit longueurs de la Coupe d’Europe. Cette perspective était encore inespérée il y a quelques semaines et pourtant, chez les supporters, l’espoir d’un futur européen est revenu au fur et à mesure des victoires ces derniers temps. Elles sont au nombre de cinq consécutives depuis la rencontre contre l’OM et mardi, se présente Strasbourg pour un quart de finale de Coupe de France. Une raison supplémentaire de pouvoir croire que l’Europe est atteignable à l’issue de la saison.

Toutefois, il ne faut pas compter sur Pierre Sage pour mettre la charrue avant les bœufs. "Que l’Europe soit dans les têtes des supporters est une chose, qu’elle soit dans les lignes et textes de vos articles, ça en est une autre. À notre niveau, on se doit d’atteindre les 35 points en championnat et d’être performant en Coupe de France. Pour être en Europe avec la coupe, il faut la gagner, et pour être en Europe avec le championnat, il faut être à la 6e ou 7e place, donc charge à nous de gagner nos matchs pour se retrouver dans ces situations-là."

"A chaque gros rendez-vous, les joueurs ont répondu présents"

Conscient que la logique lyonnaise doit "être celle de se maintenir", l’entraîneur lyonnais ne ferme malgré tout pas la porte à l’Europe. "S’il y a une opportunité qui se présente, on verra alors à ce moment-là." La première de ces opportunités aura lieu dès mardi dans un Parc OL plein face à Strasbourg. Un rendez-vous à ne pas manquer pour se hisser dans le dernier carré et donc toujours croire à un premier titre depuis 2012.

C’est avec le costume de favori que les Lyonnais se présenteront sur la pelouse décinoise mais Pierre Sage, comme à son habitude, a choisi de désamorcer une potentielle bombe et faire retomber la pression. "La pression est toujours quelque chose de personnel. Une chose est certaine, à chaque fois qu’on a eu un gros rendez-vous, on s'est rendu compte que les joueurs ont répondu présents. On espère être toujours dans cette logique. Il faut continuer à aller de l’avant tout en gardant les pieds sur terre."