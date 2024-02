L’entraîneur de Strasbourg Patrick Vieira. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

Dans le dur en championnat, Strasbourg arrive à Décines avec l’ambition de se redonner de la confiance. Mais Patrick Vieira est conscient que le visage de l’OL est bien différent qu’au début de la saison.

Deux points pris depuis le début de l’année 2024. À la différence de l’OL, la trêve hivernale n’a pas forcément fait du bien à Strasbourg. Sur une série de trois victoires avant les fêtes de fin d’année, le club alsacien n’a depuis plus gouté aux trois points en championnat. Depuis la reprise, le RCSA a accroché l’OM et Clermont, mais s’est incliné à quatre reprises à côté de ça. Il y a finalement que la Coupe de France pour apporter un peu de soleil à ce temps morose en Alsace. Retombés à la 13e place avec 25 points, les joueurs de Patrick Vieira n’ont que trois points d’avance sur le barragiste.

Toutefois, pas question pour l’entraîneur français de faire l’impasse sur la Coupe de France pour préparer le déplacement capital à Montpellier, dimanche prochain. "L’objectif est de se qualifier pour aller en demi-finale, c’est aussi simple que ça. Elle peut permettre de se relancer, de retrouver certaines valeurs, mais aussi certaines qualités. C’est une priorité, on a l’opportunité d’aller en demi-finale, donc on va jouer ce match à fond, il n’y a pas de priorité au championnat."

"L'OL est redevenu plus compétitif"

Ayant battu l’OL en ouverture de la Ligue 1 en août dernier, Strasbourg sait pertinemment que le visage lyonnais sera bien différent. Il suffit de regarder la série de cinq victoires consécutives pour en avoir le cœur net. Le club lyonnais n’est pas encore sorti d’affaire, mais la pente est clairement ascendante depuis trois semaines et la fin du mercato. C’est dans la peau d’un favori que l’OL va recevoir les coéquipiers de Kévin Gameiro mardi soir. "C’est une équipe qui a retrouvé certaines valeurs, certaines qualités. C’est une équipe qui joue beaucoup mieux. Après, c’est une équipe qui a énormément travaillé pendant le mercato hivernal, qui s’est très bien renforcée. À partir du moment où tu te renforces, tu deviens plus compétitif et l’OL a retrouvé certaines valeurs."

Des valeurs et surtout des résultats qui laissent finalement croire à une deuxième partie de saison bien plus séduisante qu’espérée. Il faut pour ça se défaire du piège strasbourgeois pour atteindre une nouvelle fois le dernier carré.