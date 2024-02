L’entraîneur de Strasbourg Patrick Vieira. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

Dans le dur depuis le début de l’année, Strasbourg voit la Coupe de France comme une échappatoire à la Ligue 1. Les hommes de Patrick Vieira n’ont gagné que dans cette compétition en 2024.

Deux dynamiques diamétralement opposées. Mardi soir, pour le quart de finale de la Coupe de France, l’OL et Strasbourg vont entrer sur le terrain avec deux confiances bien différentes. Sur la pelouse du FC Metz, les Lyonnais ont enchaîné un 5e succès consécutif toutes compétitions confondues (1-2) et surfent sur une "positive attitude" depuis trois semaines. La réception de Strasbourg, mardi (21h), doit être la cerise sur le gâteau de ce mois de février parfait avec à la clé une qualification pour le dernier carré de la Coupe. Au sein du club alsacien, on ne peut pas forcément dire que l’état d’esprit est le même depuis le début de l’année.

3 victoires en Coupe, 0 en championnat en 2024

Également sous propriété américaine, Strasbourg est dans le dur. Samedi, les Alsaciens ont subi la loi de Brest à la maison (0-3), de quoi provoquer la colère des supporters. Ces derniers ont adressé des messages à BlueCo, société à la tête du club, afin d’alerter sur la spirale négative que vit actuellement le RCSA. Avec cette défaite lors de la 23e journée, les hommes de Patrick Vieira sont redescendus à la 13e place, à seulement trois longueurs du barragiste.

La Coupe de France peut donc représenter une échappatoire dans le but de retrouver de la confiance en Ligue 1. Depuis la reprise début janvier, Strasbourg n’a gagné que trois matchs, les trois en Coupe de France. Face à Avoine-Chinon (4-0), Clermont (1-3) puis Le Havre (3-1). À côté de ça, les Strasbourgeois sont pour le moment sur une série de deux nuls et quatre défaites en championnat.