OL, Strasbourg, Lens… votre avis nous intéresse

Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour avec Jhon Rachid (comédien) et SeriousCharly (influenceur). Au programme, la victoire à Metz, la Coupe de France contre Strasbourg et la réception de Lens.

La mise en route a été compliquée et longue pour l’OL, mais depuis le début de l’année 2024, le club lyonnais est inarrêtable. Avec cinq victoires de suite, la formation rhodanienne est sur une dynamique plus que positive. Alors forcément, il va y avoir des sourires ce lundi à partir de 19h avec l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" en compagnie de Jhon Rachid (comédien) et SeriousCharly (influenceur). De la bonne humeur donc et de l’analyse également.

Dans le premier thème, l’équipe de TKYDG reviendra sur la victoire à Metz. Un succès étriqué après l’ouverture du score messine sur une erreur de Gift Orban. Pierre Sage s’est-il trompé avec Orban ? Ce n’est certes pas le bon poste du Nigérian, mais doit-il adopter cette attitude comme ce fut le cas en première mi-temps ? Doit-il être titulaire contre Strasbourg mardi pour faire souffler Lacazette et retrouver une place dans l’axe ?

Ce quart de finale de la Coupe de France sera d’ailleurs l’un des points du deuxième thème avec cette semaine décisive. En plus de Strasbourg, Lens va venir à Décines pour la 24e journée de Ligue 1. L’accent sera mis sur l’engouement populaire avec un Parc OL annoncé à guichets fermés. Comprenez-vous cette ferveur des supporters malgré une première partie de saison catastrophique ? Pour finir, focus sur Pierre Sage, le "Pep Guardiola de Wish", comme il s’est surnommé ironiquement dimanche. Sur quatre des cinq victoires, l’entraîneur s’est appuyé sur un 4-3-3. Doit-il poursuivre sur ce système d’après vous ?

