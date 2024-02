Depuis cinq matchs, l’OL gagne petit mais assure l’essentiel

En gagnant à Metz, l’OL a porté à cinq son nombre de victoires consécutives. Toutes l’ont été par un but d’écart, une première dans l’histoire du club.

Puissance 5 ! À Metz, l’OL a souffert, s’est mis dans de sales draps et a pourtant réussi à inverser la tendance. Ce fut la deuxième fois en deux matchs à l’extérieur après Montpellier et cela fait six points de plus dans la besace alors que le scénario ne laissait rien présager de bon suite aux ouvertures du score adverses. Mais cet OL a bien changé et trouve le moyen de ne pas chuter mentalement et, au contraire, de retrouver des valeurs mentales pour aller chercher des points qui semblaient loin d’être acquis. C’est ce qu’il s’est passé à Metz grâce notamment à l’égalisation d’Alexandre Lacazette juste avant la pause qui a été un élément positif pour l’OL, bien moins pour le club messin. Forte de cette courte victoire à Saint-Symphorien, la formation lyonnaise enchaîne donc un cinquième succès toutes compétitions confondues.

Le jeu et le résultat dans les semaines à venir ?

Cette série, l’OL ne l’avait plus réalisée depuis début 2021. C’est donc une vraie performance pour les joueurs de Pierre Sage, surtout quand on se rappelle la situation dans laquelle ils étaient il y a encore un mois. Mais, à force de résilience, l’OL a avant tout cherché à gagner petit, même si l’entraîneur lyonnais le regrette. L’équipe reste en voie de guérison et ne produit pas un jeu des plus léchés, mais gagne et c’est bien là l’essentiel. Les cinq victoires l’ont été par un but d’écart, une première dans l’histoire de l’OL. Entre les valeurs mentales pour inverser la tendance d’un match et celles pour garder un court avantage, comme face à l’OM ou Nice, les Lyonnais ont montré leur caractère. À eux de le confirmer ce mardi contre Strasbourg en Coupe de France.