Lacazette continue d’inscrire son nom à l’OL et en Ligue 1

Buteur contre le FC Metz vendredi, Alexandre Lacazette a remis l’OL sur les bons rails. Il en a profité pour inscrire son 139e but en Ligue 1, dépassant ainsi Edinson Cavani.

Quand tout tourne mal pour l’OL, il ressort très souvent son écharpe de sauveur. Il a eu du mal à le faire lors de la première partie de saison et cela s’est ressenti sur le bilan collectif de la formation lyonnaise avec seulement une victoire en 14 matchs. Et puis, en même temps que la machine se remettait en route, Alexandre Lacazette a recommencé à retrouver le chemin du but. Hasard ou coïncidence ? L’un ne semble pas aller sans l’autre. Vendredi soir, à Metz, le capitaine de l’OL a rappelé une fois de plus que son retour entre Rhône et Saône était une vraie réussite même si son leadership ou les résultats finaux ne sont pas à la hauteur. Seulement, il est le "Monsieur but" depuis deux ans et porte presque à lui tout seul la charge offensive rhodanienne.

Il vise toujours le record de Di Nallo

Contre le FC Metz, Lacazette a sorti l’OL d’un mauvais piège en égalisant juste avant la pause avec un but loin d’être facile à inscrire et mis un coup derrière la tête des Messins. En remettant les Lyonnais sur les bons rails, le numéro 10 lyonnais a inscrit son 12e but de la saison, faisant de lui l’unique dauphin de Kylian Mbappé et ses 21 réalisations. Toutefois, ce but de l’égalisation a été le 139e inscrit en Ligue 1 par Alexandre Lacazette qui devient ainsi le deuxième meilleur buteur avec un club dans le championnat de France au 21e siècle.

Il a supplanté Edinson Cavani et ses 138 buts avec le PSG, mais reste à distance de Mbappé, 169 buts avec le club parisien qu’il va quitter à la fin de la saison. Le champion du monde 2018 risque d’être difficile à aller chercher, à moins qu’Alexandre Lacazette ne fasse durer le plaisir au-delà de 2025 avec l’OL.