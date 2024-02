OL : Lacazette, "Monsieur 50%" des buts en Ligue 1

Auteur du but de l’espoir contre Montpellier dimanche, Alexandre Lacazette a inscrit son 11e but de la saison. Soit la moitié de ceux de l’OL après 21 journées.

C’est par un trou de souris qu’il a redonné de l’espoir à tout un groupe. À la 74e minute, Alexandre Lacazette a forcé le destin avec une frappe en angle fermé qui a finalement surpris Benjamin Lecomte, certes pas exemple de tout reproche sur le coup. Après le match, cette frappe représentait 0,07 expected goal, soit quasiment aucune chance de faire mouche. Mais la réalité du terrain est différente de celle des chiffres et cette frappe en force à un quart d’heure de la fin a relancé l’OL pour aller chercher une troisième victoire en une semaine (1-2). "Je n’ai pas beaucoup d’espaces, je sais que je dois la mettre fort, a commenté le capitaine après le match. Le coach nous avait prévenus que ce serait un match difficile et je suis content, car on n’a rien lâché. Il faut être humbles et ne pas oublier d’où l’on vient."

En pleine bourre devant le but depuis deux mois

À l’image de la formation lyonnaise, Lacazette a passé un après-midi plus que compliqué à la Mosson. Sevré de ballons, il n’a pas forcément réussi à se mettre en bonne position ni même à faire preuve de justesse pour aider son équipe pendant 70 minutes. Et puis est venue cette inspiration, sûrement guidée par toute la frustration engrangée tout au long du match. Même en étant à côté de ses pompes, Alexandre Lacazette a réussi à se montrer décisif et a montré la voie pour poursuivre son embellie collective et personnelle.

Depuis deux mois, le capitaine lyonnais en est à huit buts inscrits. Seul Richarlison fait mieux avec Tottenham (9). Il y avait une Lacazette-dépendance la saison dernière et si elle semble moins marquée dans cet exercice, elle reste néanmoins présente. En inscrivant son 11e but en Ligue 1, le numéro 10 représente 50% des buts marqués par l’OL en championnat. Malgré les renforts offensifs de l’hiver, Alexandre Lacazette prouve qu’il reste indispensable.