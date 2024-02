Montpellier - OL (1-2) : une situation a suffi à Lacazette

Malmené par Montpellier, l’OL a renversé la situation à un quart d’heure de la fin. Peu servi pendant 70 minutes, Alexandre Lacazette a relancé son équipe. Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Flop : Tagliafico

Le milieu a clairement été absent ce dimanche à Montpellier, mais si l’on se penche sur une seule prestation individuelle, Nicolas Tagliafico a clairement été dans le dur à la Mosson. Il n’est pas au mieux depuis plusieurs semaines, mais l’Argentin a touché le fond ce dimanche. Son penalty non sifflé en début de match a donné un premier aperçu de l’après-midi compliqué qu’il allait vivre. Il y a certes cette passe décisive pour Alexandre Lacazette pour l’égalisation, mais à côté de ça, ce fut très compliqué. Il y a eu des absences assez surprenantes pour un joueur de sa stature et Nordin lui a posé de sérieux problèmes. Auteur d’approximations techniques comme cette passe directement en touche à la 68e minute, Nicolas Tagliafico se bat, c’est un fait. Mais on est très loin du joueur qui avait séduit tout le monde dès son arrivée et lors de ses six premiers mois entre Rhône et Saône.

Top : une situation a suffi à Lacazette

C’est une fin d’après-midi qu’Alexandre Lacazette n’a pas plus vraiment envie de vivre. Avec le recrutement offensif des dernières semaines, la volonté de l’OL était d’entourer son capitaine. À Montpellier, le buteur s’est retrouvé esseulé après avoir connu du mieux contre l’OM et au moment de son entrée contre Lille. N’ayant rien eu à se mettre sous la dent pendant plus de 70 minutes, Lacazette a brillé par ses passes et remises ratées. Et puis, il n’a fallu qu’une incursion dans la surface pour le voir marquer une fois de plus contre sa proie favorite. Servi par Tagliafico, pourtant peu à son avantage, le numéro 10 lyonnais s’est fait un but tout seul. Malgré l’angle fermé et la possibilité de centrer fort, Lacazette a choisi la frappe en force, premier poteau, de quoi surprendre Lecomte. Un but dans un trou de souris qui a relancé l’OL pour aller chercher les trois points (1-2). Un comportement de leader malgré la frustration.