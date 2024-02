Bompastor sort la grosse équipe pour OL - PSG

Eugénie Le Sommer qui célèbre son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce dimanche, l'OL affronte le PSG en clôture de la 15e journée de D1 féminine. Sonia Bompastor a choisi d'aligner son onze-type. Damaris Egurrola retrouve sa place de sentinelle aux côtés de Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk.

Après la victoire des garçons, les filles de l'OL espèrent les imiter ce dimanche soir du côté du Parc OL. Quelques minutes après la victoire des joueurs de Pierre Sage à Montpellier (1-2), les Lyonnaises sont sur le pont pour le choc de la D1 féminine contre le PSG. Sous les yeux de Michele Kang, les Fenottes ont la possibilité de prendre treize points d'avance au classement, même si cela ne servira pas à grand-chose au bout du compte. Mais pour marquer les esprits, les filles de Sonia Bompastor comptent bien s'imposer une troisième fois cette saison face au club parisien. Un OL - PSG reste un choc et, malgré l'instauration des play-offs, la coach lyonnaise a choisi d'aligner la grosse équipe.

Pas vraiment une surprise au regard d'un effectif lyonnais quasiment au complet, seules Morroni, Renard et Dumornay étant absentes. Blessée contre Reims, Damaris Egurrola a fait son retour à l'entraînement dans la semaine et donc dans le onze lyonnais pour cette affiche du championnat. La Néerlandaise retrouve son rôle de sentinelle avec Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk à ses côtés. Pour trouver la trace d'une surprise, il faudra repasser puisque c'est très clairement l'équipe-type de cette saison, au gré des absences, qui est alignée par Bompastor. Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani entourent Ada Hegerberg sur le front de l'attaque.

La composition de l'OL contre le PSG : Endler - Carpenter, Gilles, Mbock (cap), Bacha - Horan, Damaris, Van de Donk - Diani, Hegerberg, Le Sommer