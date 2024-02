Dans un match qui n’a pas forcément été riche en occasions, l’OL a attendu le temps additionnel pour arracher le point du nul (1-1). Les Lyonnaises restent en tête du championnat et restent invaincues cette saison.

Avec l’instauration des play-offs, les duels entre l’OL et le PSG n’ont plus forcément la même saveur. Avec un enjeu comptable moindre, on aurait pu espérer voir ce choc de D1 féminine faire la part belle au jeu offensif, bien loin des dernières confrontations entre les deux équipes. Il n’en a rien été avec un match des plus fermés, surtout en première mi-temps. La stratégie du PSG avec une défense à cinq a contrarié les plans lyonnais et pour la première fois de la saison, l’OL a bien cru ressortir bredouille d’un match, qu’il soit de championnat ou européen.

Face à son meilleur ennemi, la formation de Sonia Bompastor a été menée jusqu’à la 90e minute avant que Delphine Cascarino et Ada Hegerberg ne poussent Elisa De Almeida à la faute et un but contre son camp. En partageant les points (1-1) ce dimanche soir, l’OL continue son invincibilité cette saison, même si la formation lyonnaise ne réalisera pas un sans-faute en D1 féminine après son 14 sur 14.

Cascarino décisive pour son entrée

Qu’importe, ce nul arraché dans les derniers instants de la partie est un petit soulagement tant les Fenottes se sont fait surprendre sur la seule occasion parisienne de la partie. Dans un match où la bataille du milieu n’a jamais aussi bien porté son nom, l’OL a dominé les débats sans pour autant se montrer dangereux. Lindsey Horan a bien cru ouvrir rapidement le score, mais un arrêt réflexe de Kiedrzynek (4e) a sauvé le PSG. La gardienne parisienne a d’ailleurs été dans un grand soir, s’illustrant avec une énorme parade sur une tête de Gilles à la 77e minute ou une nouvelle tentative d’Horan (85e).

Le PSG a bien longtemps cru remercier Kiedrzynek de sauver les meubles parce que le plan avait bien failli marcher avec Chawinga trompant Endler à la 66e minute sur le seul véritable tir de la soirée parisienne. Et puis Delphine Cascarino a retrouvé ses dribbles chaloupés côté droit pour centrer fort et pousser De Almeida à la faute. On ne peut pas dire que l’OL s’en sort bien, tant les joueuses de Sonia Bompastor ont dominé, mais le visage peut très clairement être plus séduisant.