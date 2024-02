Mercato : Hegerberg "discute avec l’OL et ailleurs aussi"

En fin de contrat, Ada Hegerberg reste l’un des dossiers brûlants à l’OL. La Norvégienne assure se projeter avec le club lyonnais, mais regarde aussi ce qu’il se passe ailleurs.

Lors de notre entretien avec Michele Kang, la nouvelle patronne de l’OL n’avait pas caché ses ambitions. Elle souhaite continuer à voir le club lyonnais comme la référence du football féminin et compte bien s’attacher les meilleures joueuses du monde. Certaines évoluent déjà au sein de l’OL féminin, à l’image d’Ada Hegerberg. Alors, à la question de savoir si le futur de la Norvégienne s’écrira toujours à Lyon après juin, Kang a été on ne peut plus clair sur le sujet. "Absolument ! Elles font partie intégrante de l'effectif. Beaucoup de fans s'identifient plus aux joueuses qu'aux équipes, nous a-t-elle confié. À Lyon, il y a de nombreuses joueuses de talents. Les deux (Hegerberg et Cascarino), ainsi que celles en fin de contrat comme Eugénie (Le Sommer), Griedge (Mbock), ont été des pièces centrales du succès de notre équipe, donc on souhaite absolument les garder."

La joueuse la mieux payée au monde la saison prochaine ?

Ce message clair de l’Américain a rassuré les supporters lyonnais qui voient bien que plusieurs des cadres de l’effectif ont l’opportunité de mettre les voiles. Seulement, en même temps que Michele Kang fixait sa ligne de conduite, Ada Hegerberg en faisait de même de son côté. Chez nos confrères de L’Équipe, la Ballon d’Or 2018 a envoyé un message à sa direction, voire un petit coup de pression. "Je me projette, mais c'est naturel qu'après dix ans en France, je regarde aussi ce qu'il se passe ailleurs. L'OL reste attractif, il suffit de voir le nom des joueuses. Mais la réalité, c'est que la France a pris du retard. Il faut se poser les bonnes questions pour que l'OL continue de faire des pas en avant. La situation n'est plus la même qu'il y a sept ans. Je veux un bon contrat, je sais ce que je mérite."

Plus qu’une histoire de développement, ce serait avant tout une histoire de gros sous qui bloque pour le moment. Les enchères ne devraient faire que commencer à monter pour une attaquante qui pourrait devenir la mieux payée au monde.