Montpellier - OL : Sage a désormais une concurrence à gérer

Ce dimanche (17h05), Pierre Sage va diriger son 12e match de l’OL. Dans ce match important, l’entraîneur lyonnais va désormais devoir faire avec des problèmes de riches.

Ce sont des "bons problèmes". Quand il se retrouvait limité au moment de faire des changements avant la trêve de décembre et même début janvier, Pierre Sage est aujourd’hui confronté à des problèmes de riches. Le mercato hivernal a permis à l’OL de se renforcer et les premières sorties avec la plupart des recrues ont montré que l’émulation pouvait être au rendez-vous dans l’effectif lyonnais. Il faudra encore le prouver sur la durée, et ce, dès ce dimanche à Montpellier, mais les renforts ont apporté de la qualité à un groupe qui en manquait sur la première partie de saison.

Il n’y a qu’à voir les changements réalisés mercredi contre Lille pour se rendre compte que le vivier est à présent bien plus conséquent. En Coupe, Lacazette, Nuamah, Matic et Mata ont fait leur entrée et remplacé des joueurs qui avaient fait le travail en première mi-temps. "L’idée d’avoir géré les deux premiers matchs de la semaine (OM, Lille) comme on l’a fait nous permet de pouvoir choisir parmi tous les joueurs à notre disposition, s'est réjoui le coach. On a embelli la notion de bons problèmes."

Benrahma s'ajoute à l'équation à Montpellier

Ce dimanche, à Montpellier, dix-sept des vingt-un joueurs retenus par Pierre Sage peuvent postuler pour une place de titulaire. Hormis Saël Kumbedi, Adryelson, Akouokou et Bengui, qui se sont contentés de rester sur le banc ou de miettes, les autres éléments du groupe ont tous leurs mots à dire, d’autant plus que Saïd Benrahma est du voyage pour la première fois et sait qu’il doit lui aussi prouver. Il y a une concurrence nouvelle qui s’installe et même si Pierre Sage s’en félicite, il va devoir apprendre à la gérer également.

Toutefois, l’entraîneur mise sur les résultats pour que sa démarche puisse être comprise auprès de ses joueurs. "On n’est pas obligé de tout expliquer ou justifier nos choix. C’est peut-être subjectif pour certains, qui interpréteront mes choix comme justes, d’autres les verront comme injustes. […] Je ne suis pas parfait, des joueurs me demandent des comptes, donc c’est que je n’ai pas fait le job. Mais l’important, c’est de rester juste et congruent, c’est-à-dire de faire ce qu’on a dit."

Après être resté dans un certain conservatisme à sa prise de fonction, Pierre Sage compte profiter de ces nouvelles ressources pour mener à bien sa mission.

La composition probable de l’OL : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Nuamah, Lacazette, Orban (ou Benrahma)