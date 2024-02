L'OL avec Benrahma mais sans Lovren à Montpellier

Ce dimanche (17h05), l'OL affronte Montpellier du côté de la Mosson. Ce déplacement devrait permettre à Saïd Benrahma de faire ses débuts, l'Algérien étant convoqué pour ce rendez-vous. En revanche, Dejan Lovren est toujours sur le flanc.

Il n'a pas caché son impatience vendredi en conférence de presse. Ayant suivi les deux victoires lyonnaises en tribunes ces derniers jours, Saïd Benrahma n'attend qu'une chose : pouvoir porter le maillot de l'OL. Cela devrait très certainement être pour ce dimanche (17h05) à Montpellier. Après une petite semaine d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers, l'Algérien a été convoqué pour la première fois par Pierre Sage pour ce rendez-vous de la 21e journée de Ligue 1. L'ancien de West Ham vient s'ajouter à un potentiel offensif séduisant à l'OL avec Cherki, Fofana, Lacazette, Orban et Nuamah. Sage n'a donc que l'embarras du choix pour ce dimanche après-midi.

Baldé, Diawara et Diomandé non convoqués

Comme le coach lyonnais l'avait annoncé en conférence de presse, Henrique et Johann Lepenant ne font pas partie du groupe de 21 joueurs qui a pris la direction de l'Hérault samedi soir en bus. Dejan Lovren est, lui aussi, resté à quai. Le Croate, ayant ressenti quelques douleurs avant l'OM et absent contre Lille, ne semble pas s'être remis comme il faut malgré sa présence à l'entraînement. Il est donc resté à Lyon, tout comme Mama Baldé non convoqué et Mahamadou Diawara et Sinaly Diomandé qui ont évolué avec la réserve en amical vendredi.

Le groupe de l’OL contre Lille : Lopes, Perri, Bengui - Adryelson, Caleta-Car, Kumbedi, Mata, O’Brien, Tagliafico - Akouokou, Mangala, Caqueret, Maitland-Niles, Tolisso, Matic - Benrahma, Cherki, Fofana, Lacazette, Orban, Nuamah