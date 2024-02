OL : Lovren apte contre Montpellier, Henrique toujours absent

Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren lors d’OL – Toulouse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ayant ressenti des douleurs ces derniers jours, Dejan Lovren avait dû faire l’impasse sur le match contre Lille. Le Croate est de retour pour Montpellier - OL, au contraire d’Henrique, toujours reprise individuelle.

Après l’incertitude d’avant Coupe de France, il n’y a désormais plus rien qui empêche Saïd Benrahma de faire ses débuts avec l’OL. Comme l’a confirmé le joueur, présent en conférence ce vendredi, et Pierre Sage, l’Algérien est bien qualifié et surtout plus suspendu pour le déplacement à Montpellier, dimanche (17h05). Après Orel Mangala et Lucas Perri mercredi, Benrahma pourrait donc lui aussi porter pour la première fois le maillot lyonnais, un peu plus d’une semaine après son arrivée. Avec une ligne offensive intéressante, que ce soit contre l’OM ou Lille, Pierre Sage n’aura que l’embarras du choix dimanche dans l’Hérault. L’entraîneur lyonnais retrouvera également Dejan Lovren.

Lepenant pourrait reprendre avec la réserve

Après un test non concluant avant le match de Coupe de France, le défenseur croate a participé normalement à la séance du jour et pourrait bien suppléer Jake O’Brien. L’Irlandais a ressenti une petite alerte à l’adducteur et n’a pas pris de risque, à deux jours du déplacement. "On l’a préservé, mais il devrait être du voyage." Ce vendredi, vingt et un joueurs ont pris part à la séance du jour, toujours sans Henrique.

Le latéral brésilien est gêné par des douleurs tendineuses, recommence tout juste l’entraînement individuel, mais n’est toujours pas disponible pour le match contre Montpellier. Ce sera également le cas pour Johann Lepenant qui a repris à 100% avec le groupe lyonnais et qui "pourrait reprendre par un match avec la réserve en fonction du calendrier." Les joueurs de Gueïda Fofana ayant joué un amical ce vendredi matin à Bourg-en-Bresse, ce ne sera pas avant la semaine prochaine a minima.