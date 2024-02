Saïd Benrahma : "L’OL est le projet qu’il me fallait"

Dernière recrue de l’hiver à l’OL, Saïd Benrahma devrait faire ses débuts à Montpellier. Après avoir suivi les deux dernières rencontres des tribunes, l’Algérien a hâte de lancer son aventure à Montpellier.

C’est un large sourire qui s’est affiché sur son visage au moment de se présenter face à la presse. Comme si cet exercice de la conférence de presse dont il n’a pas forcément l’habitude était le début de son aventure. À l’image des vidéos qui ont tourné au moment de sa signature, Saïd Benrahma est content d’être à Lyon, heureux que ce transfert qui a d’abord capoté s’est finalement conclu pour le plaisir de l’OL et de l’Algérien. "Ça a été des jours difficiles avant la signature, je n’ai pas beaucoup dormi. Il m’a fallu deux, trois jours pour me remettre vraiment, mais maintenant, j’ai hâte de débuter avec toutes ces histoires qui sont derrière moi."

"L'OL, ça reste un grand club"

Présent en tribunes contre l’OM et Lille, Saïd Benrahma a assisté aux deux victoires lyonnaises, qu’il a partagées en fin de match sur le terrain et ensuite dans les vestiaires. Il souhaite désormais vivre au plus près du rectangle vert, après une semaine d’entraînement et d’acclimatation à son nouvel environnement. Un vestiaire bien loin de l’image qui circule depuis plusieurs mois. "On a tous été bien accueillis donc j’ai l’impression qu’on est là depuis longtemps (sourires). Orel (Mangala) et Matic se sont bien intégrés, j’espère que ce sera pareil pour moi."

Si la passe actuelle est plutôt positive, rien n’était gagné avant la signature de Benrahma, de quoi se questionner sur les raisons de son arrivée entre Rhône et Saône. "Lyon, c’est un grand club. Quand on vous appelle, tu ne peux pas refuser entre guillemets. J’ai parlé avec David Friio, avec le coach, qui m’ont vraiment séduit. Le projet est celui qu’il me fallait. J’avais d’autres propositions, mais j’ai fait le choix du cœur, le choix du projet où j’allais m’épanouir." Accueilli en grandes pompes par ses nouveaux coéquipiers et l’environnement lyonnais, Saïd Benrahma souhaite désormais rendre cet amour sur le terrain. "Ça donne envie de tout donner."