OL : Orban tord le cou aux rumeurs sur son intégration

Buteur pour la première fois avec l’OL mercredi, Gift Orban veut se mettre au service du collectif. Trois semaines après son arrivée, le Nigérian assure ne pas avoir de problème d’intégration.

"Infecte". C’est par ce mot que tout est parti concernant l’intégration de Gift Orban dans le vestiaire de l’OL. À peine arrivé et déjà dans le viseur ? À la vue de l’explosion de joie du banc lyonnais mercredi soir, mais aussi de la complicité aperçue entre le Nigérian et Rayan Cherki sur l’ouverture du score, difficile de donner du crédit à cette rumeur. Gift Orban est un personnage à part dans cette équipe, c’est un fait. Brut, que ce soit dans son jeu ou dans ses émotions, l’attaquant ne fait pas semblant. Cela a pu surprendre à son arrivée il y a trois semaines et Alexandre Lacazette l’avait lui-même avoué. Seulement, c’est une dose de bonne humeur qui a avant tout pris possession de Décines.

"Ça me fait rigoler"

Ne donnant pas l’impression d’avoir la langue dans sa poche, Gift Orban dit ce qu’il pense de manière très naturelle. On l’avait déjà vu réagir à ces rumeurs de mauvaise intégration sur ses réseaux sociaux, mais l’attaquant de l’OL en a remis une couche après son premier but entre Rhône et Saône. À la question de savoir comment il se sentait après quelques semaines désormais à Lyon, Orban a été tout en décontraction, mais cash. "Je me sens tranquille. Les rumeurs que je lis, je rigole. C’est moi qui suis dans le vestiaire, je suis tranquille, tout se passe bien. Je suis bien avec tout le monde." De toute façon, on ne demande pas aux joueurs de l'OL d'être les meilleurs amis du monde. Juste d'embrasser une cause commune.