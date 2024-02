Désigné pour s'exprimer face à la presse avant le choc contre Marseille (dimanche à 20h45), Alexandre Lacazette espère que son équipe va vite retrouver le chemin de la victoire.

Au sujet du revers contre Rennes (2-3)

"Après la défaite, les visages étaient fermés, il y avait beaucoup de déception. Lundi, on a eu un bon discours du coach pour qu’on se concentre sur le présent et l'avenir. Il y avait beaucoup d’intensité à l'entraînement. L'entraîneur (Pierre Sage) nous a responsabilisés sur nos rôles, j’espère que ça va porter ses fruits ce week-end. On doit faire plus d'efforts et entreprendre dès le début du match. Ne pas avoir peur de rater des choses. En première période, on avait perdu confiance collectivement. Tandis qu'en seconde période, on a réussi à faire une mi-temps complète."

Les conséquences de cette défaite

"Cette seconde période nous a servis pour cette semaine. On garde cependant en tête que lorsqu’on joue avec le frein, comme en première période, on est punis par l'adversaire et cela nous fait défaut dans les matchs."

L'osmose à trouver après ce mercato et son rôle auprès des nouveaux

"C'est un travail de tous de faire les efforts les uns pour les autres, apprendre à se connaître pour que ça puisse fonctionner rapidement. J’essaie d’être naturel avec chacun, je ne mets pas plus de pression et fais en sorte qu'ils se sentent bien pour qu'ils puissent performer sur le terrain."

Sur le nouvel attaquant Gift Orban

"Ça se passe bien pour lui. Il est assez marrant, car il dit beaucoup de choses au second degré. Au départ pour certains, ça peut faire bizarre, mais il a beaucoup d’humour. Il a faim de progression, d'aider l'équipe et de marquer pour que l'OL remonte au classement."

Le match contre l'OM : une revanche ?

"Oui, surtout par rapport à nous-mêmes. Forcément, sur ce qu'il s'est passé autour du match aller, on a envie de montrer que chez nous, on va gagner. Il va falloir être présent pendant 90 minutes, jouer avec nos forces et ne pas douter. Il y a un côté revanche, c'est certain. Je pense que c'est nous qui avons le plus de pression. Un nul n'arrangerait personne même si chaque point compte dans notre situation. Je m'attends à un match très engagé, avec beaucoup d'intensité et une volonté des deux équipes de l'emporter."

L'urgence de résultats et de points

"On a envie de se mettre à l'abri le plus tôt possible. Mais ça dépend de nous et de nos prestations pour ne pas avoir de regrets à la fin des matchs. C'est dur à vivre au quotidien. C'est tout nouveau pour moi. J'apprends de cette situation. Je suis quasiment sûr que j'en sortirai encore plus fort. Cependant, j'espère ne pas le revivre dans le futur."

Au sujet du transfert avorté de Saïd Benrahma

"Je ne sais pas s’il y a de la déception, mais de l’étonnement, car on s’attendait à le voir avec nous (aujourd’hui). C’est bizarre et surtout une interrogation pour le groupe."

Le mercato hivernal de l'OL

"Ces renforts nous font du bien. Ce sont des joueurs qui vont apporter à l'équipe. Au quotidien, ça va apporter de la concurrence, ça ne peut qu'aider mes coéquipiers."

Anthony Lopes critiqué

"Il y a de la concurrence, c'est normal. Antho a le soutien du groupe, du club, et je crois aussi des supporters. Le choix de la concurrence, ce n'est pas de notre ressort, mais on respecte cette décision."

Ses stats (9 buts en L1)

"Je ne suis pas pleinement satisfait, car en marquant plus, je pourrais aider davantage l'équipe. En même temps, je ne suis pas focalisé que sur le nombre de buts. On ne se trouve pas dans une situation où je peux me montrer égoïste. Je préfère qu'on soit plus haut au classement. Mais si je me montre encore plus efficace, ça permettra à l'équipe de sortir de cette zone."

Sur les performances de Rayan Cherki, sujet à débats

"Je cohabite très bien avec lui. Rayan apprend énormément en ce moment. Aujourd'hui, il enchaîne avec l'exigence du haut niveau. Ça prendra le temps qu'il faut pour qu'il comprenne, assimile et qu'il devienne le grand joueur qu'il veut être."

Avec J.C.