OL Académie : le programme du week-end

Tandis que les U17 et U19 de l'OL font relâche, les deux équipes réserves disputeront des derbies.

Avant le choc en Ligue 1 entre les deux Olympiques dimanche (20h45) et la réception de Reims pour les joueuses de Sonia Bompastor, les équipes de l'OL Académie seront sur le pont en championnat. Enfin pas toutes. Les U17 de Jordan Gonzalez et les U19 seront au repos.

Les deux équipes réserves seront opposées à des équipes de la région en cette fin de semaine. D'abord l'équipe masculine, qui affrontera son voisin vaudais samedi à 18h pour un très court déplacement au stade Francisque Jomard à Vaulx-en-Velin. La bande à Gueïda Fofana doit se relancer après quatre matchs sans victoires (deux nuls, deux revers). Coincée au milieu du classement (7e sur 14), la réserve masculine n'a plus gagné depuis le 2 décembre dernier dans cette poule K de National 3, dominée par Lyon-La Duchère avec un point d'avance sur l'AS Saint-Priest.

La réserve féminine vise le sommet face à Grenoble

L'autre derby du week-end verra s'affronter la réserve féminine et le GF38. Une affiche qui fleure bon la Ligue 1 de la fin des années 2000. Une semaine après un facile succès face à Lattes, les Lyonnaises (3e, 24 points) défient à domicile leur voisin grenoblois qui les talonne au classement (4e, 21 points). L'occasion, en cas de nouveau succès, de se rapprocher de la première place occupée par Toulouse et l'AS Cannes, en tête avec un point d'avance seulement.

Toujours chez les filles, les U19 disputent la deuxième journée du championnat Élite, à nouveau contre un club de l'Ouest. Son premier succès à domicile contre Guingamp (3-0) sera en effet à confirmer face au FC Nantes. Les Fenottes reçoivent à nouveau à domicile à Meyzieu une formation nantaise, défaite lors de la journée inaugurale par le Paris SG (2-3).

Le programme :

Réserve : Vaulx-en-Velin FC - OL, samedi 18h

Réserve féminine : OL - Grenoble Foot 38, dimanche 14h30

U19 féminines : OL - FC Nantes, dimanche 13h