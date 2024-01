OL Académie : les résultats du week-end

En plus des équipes masculines, la réserve et les U19 féminines étaient sur le pont ce week-end. Elles ont sauvé l’honneur de l’OL Académie.

Heureusement que les équipes féminines sont là pour ramener les trois points au sein de l’OL Académie. Après trois nuls pour la réserve (2-2), les U19 (0-0) et les U17 (2-2) chez les garçons, le centre de formation lyonnais a eu le mérite d’être mis à l’honneur grâce à ces équipes féminines. Toutes deux sur le pont dimanche, la réserve et les U19 ont parfaitement géré leur retour à la compétition en 2024 après plusieurs semaines de repos.

Ce sont les plus jeunes Lyonnaises qui ont montré la voie en fin de matinée du côté de Meyzieu. Pour le premier match de la phase Elite, les joueuses de l’OL n’ont pas tremblé face à Guingamp avec une large victoire 3-0. Grâce aux buts d’Ambre Ouazar (15e), Méline Rubio (23e) et Inès Saadallah, l’OL prend d’entrée les commandes de ce groupe devant le PSG afin d’être dans la meilleure des postures pour conserver sa double couronne de championne.

En milieu d’après-midi, ce sont les coéquipières de Féérine Belhadj qui ont emboîté le pas de leurs cadettes à l’extérieur cette fois-ci. En déplacement dans l’Hérault comme les joueuses de Sonia Bompastor, la réserve lyonnaise s’est également imposée 3-0 sur la pelouse de l’AS Lattes. Amelia Zemma (9e), Lorna Douvier (19e) et Ilona Da Costa (77e) sont les buteuses lyonnaises. Au classement, l’OL compte toujours un point de retard sur Toulouse et l’AS Cannes qui a pris le meilleur sur Grenoble, quatrième et futur adversaire de l’OL le week-end prochain.