Après la qualification en Coupe de France, l'OL retrouve son quotidien avec la Ligue 1. Défaits par Le Havre il y a deux semaines, les Lyonnais affrontent Rennes vendredi à 21h. La rencontre sera arbitrée par Thomas Léonard.

Retour au quotidien de la Ligue 1 pour l'OL. De retour à l'entraînement depuis dimanche, les joueurs lyonnais ont tourné la page Coupe de France et la qualification en 8es de finale pour se recentrer sur la course au maintien. Car, c'est bien là l'urgence entre Rhône et Saône sur cette deuxième partie de saison. En attendant de recevoir Lille le 7 février prochain en coupe, la bande à Pierre Sage a un gros calendrier qui l'attend en championnat. Dès vendredi, l'OL reçoit le Stade Rennais à 21h avant de voir l'OM venir une semaine plus tard pour l'Olympico. Dans sa course au maintien, la formation rhodanienne est attendue au tournant sur les deux prochains matchs.

Pour cette rencontre de la 19e journée, Jake O'Brien fera sans retour après son match de suspension contre Bergerac, mais reste sous la menace de Thomas Léonard qui sera au sifflet vendredi. En effet, un carton jaune et le sursis de l'Irlandais sauterait. Cette épée Damoclès au-dessus de la tête vaut également pour Dejan Lovren qui va devoir se tenir à carreau auprès de Léonard. Ce dernier, qui arbitrera l'OL pour la deuxième fois de la saison après Brest, sera assisté par Aurélien Berthomieu et Ludovic Reyes.