OL - Mercato : Henrique aurait une touche en Belgique

Titulaire vendredi contre Bergerac, Henrique a joué son 7e match de la saison. En fin de contrat avec l’OL en juin prochain, le défenseur brésilien serait suivi par le Standard de Liège.

Il n’avait plus été titulaire depuis un mois et demi. Lancé dans le onze contre l’OM le 6 décembre dernier, Henrique s’était depuis contenté de 26 minutes en deux matchs avec Pierre Sage. Vendredi, il a profité de la pénurie de défenseurs centraux pour faire son apparition dans le onze de l’OL contre Bergerac. Nicolas Tagliafico recentré dans la défense à trois, Henrique a joué les pistons dans le couloir gauche. Hors-jeu à plusieurs reprises, le Brésilien n’a pas forcément été à son aise à Limoges et a été remplacé à la 70e minute par Diego Moreira.

Libre en juin prochain

Ayant joué son 7e match de la saison, le latéral gauche est avant tout un joueur de complément à l’état d’esprit irréprochable. Cela suffira-t-il à convaincre les dirigeants de l’OL de lui offrir une prolongation de contrat ? Libre de s’engager où il le souhaite depuis le 1er janvier 2024, Henrique attend un signe de la part du club lyonnais. Ce n’est pour le moment pas le cas et certains clubs sont donc venus aux renseignements d’après Foot Mercato. Ce serait notamment le cas en Belgique, mais pas chez les "cousins" du RWD Molenbeek. Le Standard de Liège est intéressé alors qu’il y a quelques semaines, il était question d’un possible retour au Brésil à Botafogo avec Jeffinho. Finalement, seul l’ailier est rentré au pays.