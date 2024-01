Pierre Sage lors du match Le Havre – OL (Photo by Lou Benoist / AFP)

Ayant suivi une formation du côté du Portugal ces derniers mois, Pierre Sage vient d’être diplômé d’un Master Pro en Périodisation Tactique.

Ça ne remplacera pas le BEPF requis pour pouvoir exercer sur un banc sans que l’OL ne paye une amende, mais cela vient valider toute la stratégie mise en place depuis plusieurs années. Au lendemain de la qualification en 8es de finale de la Coupe de France contre Bergerac, Pierre Sage a annoncé être désormais le titulaire d’un Master Pro en Périodisation Tactique. Ce système de pensée créé par le Portugais Vitor Frade est une véritable source d’inspiration pour l'entraîneur lyonnais qui a basé une grande partie de son coaching, mais aussi la méthodologie à l'Académie sur cette philosophie avec notamment l’individualisation des performances.

Un mode de pensée en vogue au Portugal

Parti à de nombreuses reprises au Portugal pour suivre cette formation, Pierre Sage a donc passé toutes les étapes sans problème pour décrocher ce fameux Master. À l’échelle du coaching et des diplômes reconnus en France, cela ne change pas grand-chose, mais c’est une reconnaissance de plus dans le travail mis en place dans l’Hexagone par le technicien français. Il n’est pas le seul au sein du staff technique de l’OL à avoir suivi ce cursus. Damien Della Santa, nouveau venu à l’OL, est également proche de ce courant de pensée tactique et a, lui aussi, effectué plusieurs voyages au Portugal pour suivre une partie de ces cours dispensés par le professeur Vitor Frade.