Bergerac - OL (1-2) : Fofana a fait l’étalage de sa panoplie

Après des débuts timides au Havre, Malick Fofana a pu compter sur les 90 minutes contre Bergerac pour montrer ce qu’il pouvait apporter. Premier buteur de l’OL, il a surtout évolué à plusieurs postes dans ce 16e de finale.

Est-ce sa jeunesse et sa relative inexpérience devant les caméras qui ont entraîné cet écart ? En tout cas, à la mi-temps de ce Bergerac - OL (1-2) vendredi soir, Malick Fofana souhaitait par-dessus tout que la formation lyonnaise "reparte avec les trois points". Cette petite erreur a de quoi faire sourire et les supporters rhodaniens ne lui en tiendront pas rigueur, car sa prestation sur le terrain a été bien plus maitrisée que celle sur le terrain médiatique. Cela tombe bien, ce n’est pas là que l’on attend le jeu ailier de 18 ans. Débarqué à l’OL depuis 10 jours, Fofana a changé de dimension en rejoignant la Ligue 1, mais les attentes sont toutes aussi importantes que depuis ses débuts avec La Gantoise.

Le prix de son transfert y est pour beaucoup (17M€), tout comme l’envie de l’environnement lyonnais de voir un peu de variété dans le jeu offensif mis en place par Pierre Sage. Après des débuts timides au Havre pendant une demi-heure, Malick Fofana a eu le droit à un match complet contre Bergerac vendredi soir (1-2). Sans dire qu’il va désormais s’imposer comme un titulaire à part entière, le jeune Belge a marqué des points à Limoges. Ce n’était que face à une équipe de National 2, mais il a eu le mérite de se mettre en évidence, ce que certains de ses partenaires n’ont pas réussi.

De la percussion offensive

Pour sa première titularisation avec l’OL, Fofana a d’abord été aligné aux côtés d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki dans le 3-4-3 concocté par Pierre Sage. C’est d’ailleurs lui qui a lancé les hostilités avec une première frappe en angle fermé dès le début de la rencontre. Les prémices de ce qui allait arriver bien plus tard. Sur un terrain loin d’être facile à dompter, Malick Fofana a eu des difficultés comme le reste des protagonistes. Cette pelouse n’a d’ailleurs pas été loin de lui jouer un mauvais tour sur le centre en retrait d’Alexandre Lacazette pour l’ouverture du score à la 38e minute.

Ce but a été libérateur à plus d’un titre. Il a mis l’OL devant, a permis à Fofana de débloquer son compteur avec son nouveau club dès son deuxième match et surtout montrer qu’une relation pouvait s’écrire avec le capitaine lyonnais. "Avec son gabarit, il est à l'aise sur les terrains glissants, a analysé son entraîneur Pierre Sage. Il a un profil assez complet, il n'a pas été aidé par les changements de postes, mais il a assumé ça de façon studieuse et c'est très important pour nous, surtout quand on a un effectif un peu court comme actuellement."

Trois postes en 90 minutes

Dans cette première titularisation qui peut être considérée comme réussie, il y a eu ce but, mais aussi cette capacité à se mettre au service du collectif comme l’a souligné son entraîneur après la rencontre. En misant sur Malick Fofana, la direction lyonnaise a également fait le choix de la polyvalence. À La Gantoise, le Belge évoluait ces derniers temps comme piston et cela a permis à Sage de s’ajuster à la pause après la première mi-temps compliquée d’Adryelson, l’autre recrue présente dès le coup d’envoi. Passé comme piston droit, il s’est essentiellement appliqué à bien fermer son couloir plus qu’à montrer des signes de contre-attaquant.

Par les temps qui courent, la solidité défensive est avant tout recherchée à l’OL et ce n’est pas Pierre Sage qui s’en plaindra. Malgré ses 18 printemps, il a tenu le coup physiquement, bien aidé par sa vitesse, et n’a plus faibli. Repositionné sur le front de l’attaque après la sortie d’Alexandre Lacazette et l’entrée de Saël Kumbedi, Malick Fofana aurait pu rendre cette copie encore plus parfaite si Rayan Cherki avait converti son décalage à trois minutes de la fin. Dans la qualification aux forceps, la prestation de Fofana reste un motif de satisfaction. Tout comme sa polyvalence qui risque de plaire à son coach.