OL - Mercato : Fofana, un couteau belge en devenir

Depuis mercredi, Malick Fofana est devenu la troisième recrue hivernale de l’OL contre un chèque qui pourrait s’élever jusqu’à 22 millions d’euros. Une somme conséquente pour un joueur dont les Belges en disent le plus grand bien.

C’est un transfert qui a été travaillé en sous-marin et qui démontre aujourd’hui la nouvelle stratégie de recrutement à l’OL. Quand les pistes passées étaient étalées sur la place publique, ce qui faisait monter les enchères ou tout simplement capoter l’affaire, la cellule de recrutement travaille désormais dans l’ombre. Un trait de caractère qui correspond bien à Matthieu Louis-Jean, peu enclin à être sur le devant de la scène. Dans le plus grand des secrets, l’OL a donc finalisé l’arrivée de Malick Fofana en début de semaine, sans que personne en sache quelque chose jusque dans les ultimes moments de la négociation.

Un sacré tour de force du club lyonnais qui a arraché à La Gantoise l’un de ses joyaux avec le jeune joueur de 18 ans. Cela ne s’est pas fait à n’importe quel prix, car l’OL a malgré tout mis sur la table 17 millions d’euros auxquels peuvent s’ajouter cinq millions de bons et un intéressement sur une potentielle plus-value. La pression est donc énorme sur les épaules de Fofana et démontre aussi tout l’espoir qui est porté à ce jeune joueur qui va vivre sa première expérience à l’étranger.

La comparaison avec Doku n'a pas lieu d'être

En misant sur Malick Fofana, la cellule de recrutement lyonnaise n’a clairement pas fait le choix de l’expérience qui pouvait être attendue cet hiver dans la course au maintien. Cet achat est fait pour le moyen-long terme, mais c’est clairement un "joli coup" fait par David Friio et ses hommes, nous confie-t-on en Belgique où on ne s'attendait pas à voir le jeune joueur aller chez le 15e de Ligue 1. Lancé dans le grand bain de la Jupiler Pro League la saison dernière, le natif d’Aalst compte déjà 64 matchs en professionnels en ayant goûté à l’Europe via la Ligue Europa Conférence et la Ligue Europa cette saison.

Il reste encore un produit à polir, mais ses débuts précoces ne sont pas sans faire rappeler un certain Jérémy Doku chez nos voisins du plat pays. À la vue de l’éclosion de l’ancien Rennais à Manchester City depuis le début de l’exercice, la comparaison a de quoi être flatteuse, même si elle s’arrête là pour Vincent Stin, confrère belge. "Malick Fofana et Jérémy Doku sont deux footballeurs complètement différents. Doku est un joueur très explosif, Fofana n'a pas cette explosivité et ce corps. Il est beaucoup plus vertical dans son jeu."

Un profil polyvalent qui correspond à la philosophie Sage

S’il considère son aîné comme un exemple à suivre, Malick Fofana veut tracer sa propre route qui l’a désormais mené à Lyon. Ayant participé à sa première séance d’entraînement jeudi, l’international U21 belge va devoir appréhender son nouvel environnement, mais pas forcément plus de pression. Elle sera bien là au vu du prix déboursé par l’OL cet hiver, mais ayant été lancé en pro alors qu’il n’était même pas majeur, Fofana connait les attentes autour de lui. Il doit jouer avec depuis que l’étiquette de grand espoir du football belge lui a été collée au dos de son maillot. "C'est vraiment agréable de pouvoir travailler avec des jeunes gens aussi brillants", avouait son ancien coach encore récemment.

Pas de quoi impressionner un garçon avant tout réservé qui a pour lui d’être polyvalent. Si dimanche face au Havre, il devrait servir de solutions alternatives au trio Cherki - Lacazette - Moreira, Malick Fofana possède pour lui un profil qui a tout pour plaire à Pierre Sage, adepte d’une formation avec des pistons offensifs. Depuis le début de la saison, Fofana évoluait comme piston gauche à La Gantoise où "ses qualités de dribble, mais aussi de prendre la profondeur ont souvent servi". Auteur de quatre passes et d'un but en décembre, Fofana a un profil atypique avec cette possibilité de jouer sur les postes d’attaque, mais aussi un peu plus reculé dans une formation avec des pistons. Un couteau-suisse venu de Belgique qui devra malgré tout s’endurcir pour répondre au défi physique de la Ligue 1. Mais avec la Jupiler Pro League, Malick Fofana a déjà connu un avant-goût.