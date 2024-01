Pierre Sage poursuit sa mission à l’OL jusqu’à la fin de la saison

Intérimaire depuis le 30 novembre 2023, Pierre Sage a été promu coach principal de l’OL jusqu’à la fin de la saison.

Une annonce attendue et espérée. L'OL a réglé juridiquement le départ de Fabio Grosso. Et peut annoncer de manière officielle que c'est bel et bien Pierre Sage qui va entraîner l'équipe première jusqu'à la fin de la saison. "Pierre Sage a joué un rôle important dans le récent redressement sportif de l'OL, sorti de la zone de relégation grâce à trois victoires consécutives obtenues à la fin de l'année 2023 et récemment qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France", indique ce jeudi le club rhodanien.

Un staff étoffé par le coach

Pour l'aider dans sa mission "objectif maintien", Pierre Sage sera toujours épaulé par Jérémie Bréchet et Rémy Vercoutre mais également par deux nouveaux : Jamal Alioui, ancien joueur professionnel formé à l'OL, et Damien Della Santa, spécialiste du développement individuel. L'Olympique lyonnais, 15ᵉ de Ligue 1, reste sur une série de quatre victoires consécutives (trois en championnat et une en coupe) sans prendre le moindre but sous la houlette de Pierre Sage. Ce renouveau devra être confirmé dimanche (17h05) en Normandie avec la 18e journée de Ligue 1 contre Le Havre.