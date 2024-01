OL - Mercato : Matic sort du silence

Ayant quitté Rennes mercredi, Nemanja Matic est sorti du silence jeudi soir. Le milieu de terrain a tenu à calmer le jeu, tout en annonçant vouloir discuter de son avenir ce vendredi à son retour en Bretagne.

C’est devenu le feuilleton de l’hiver. Depuis maintenant deux semaines, le cas Nemanja Matic occupe le quotidien du Stade Rennais et tient en haleine les supporters de l’OL. Annoncé sur le départ au moment de la trêve internationale, le Serbe a vu le club lyonnais entrer dans la danse pour l’attirer et renforcer son entrejeu juste avant le passage de la nouvelle année. Un intérêt qui a mis le feu aux poudres depuis et il ne se passe pas un jour sans une nouvelle péripétie.

La dernière en date concernant le départ de Matic de Rennes mercredi, après avoir été aperçu à la gare bretonne. Depuis, le Stade Rennais a choisi de sortir les griffes pour asseoir une autorité mise à mal par l’attitude du joueur. Dans un communiqué publié jeudi, les Rouge et Noir ont rappelé le joueur à ses obligations, lui qui "ne s’est pas présenté aux dernières séances d’entraînement du groupe professionnel auxquelles il était convoqué", tout en attendant des explications avant de prendre certaines mesures.

Une discussion sur son avenir ce vendredi

Face aux proportions prises par tout ce dossier, Nemanja Matic est enfin sorti du silence pour tenter de calmer un peu le jeu alors qu’un accord avec l’OL est avancé depuis quelques jours. Dans un long message sur son compte Instagram, l’ancien milieu de Chelsea ou de la Roma essaye d’arrondir les angles d’une situation dont on se demande vraiment quel sera le dénouement et surtout quand. "Je souhaite mettre fin aux spéculations et dire que l’été dernier, j’ai été honoré de l’invitation du Stade Rennais à être une pièce importante de ce projet ambitieux qui avait besoin d’un joueur avec mes caractéristiques et mon expérience. Je peux simplement confirmer que notre club est devenu un club exceptionnel, notamment pour les jeunes".

Nemanja Matic a ensuite poursuivi son explication : "Malheureusement, à cause d’une erreur de ma part, je n’ai pas réussi à concilier ma vie privée et ma vie professionnelle. Je n’ai pas pu inscrire mes enfants dans une école internationale, qu’ils fréquentaient depuis le début de leur scolarité. C’est pourquoi je suis parti ces trois derniers jours, afin de résoudre ce gros problème pour moi et ma famille. Demain (ce vendredi) je retourne à Rennes où l’on va discuter avec le club pour décider des prochaines étapes."

Le feuilleton qui dure depuis quelques jours ne semble en être qu’à ses prémices avec encore 20 jours de mercato.