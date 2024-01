Vendredi 19 janvier, Bergerac vivra un grand moment à Limoges. Le club du Périgord accueillera l’OL en 16es de finale de Coupe de France. Le capitaine Victor Elissalt a vécu au rythme des exploits lyonnais dans les années 2000.

Ce ne sera pas vraiment à domicile, mais ce sera malgré tout une vraie fête le vendredi 19 janvier prochain (20h45) à Limoges. Obligés de se rendre à deux heures de Bergerac pour disputer leur 16e de finale de Coupe de France, les joueurs bergeracois ne boudent pas leur plaisir d’être tombés contre l’OL pour ce nouveau tour dans la compétition. Dans l’enceinte de plus de 10 000 places, le Bergerac Périgord FC va vivre une soirée magique avec l’espoir de faire un gros coup contre l’équipe de Pierre Sage. "On est tous super contents du tirage. Ça va faire parler de nous, on tombe contre une grosse écurie de Ligue 1, s’est enthousiasmé Victor Elissalt sur RMC. Même si c'est un peu plus compliqué cette saison, Lyon dans l'histoire du football français, c'est quelque chose."

Elissalt "regardait Lyon à la télé adolescent"

Contre le CA Pontarlier lors du tour précédent, la venue de l’OL chez le club de National 2 est un véritable événement pour toute une ville. La délocalisation à Limoges a quelque peu refroidi l’enthousiasme général en raison des deux heures de trajet à effectuer, mais à Beaublanc, les joueurs du BPFC pourront malgré tout compter sur le soutien populaire. Pour de nombreux éléments du club, c’est aussi l’occasion de se frotter à un club mythique qui en a fait rêver plus d’un dans les années 2000. "Je les regardais à la télé avec mes frères quand j'étais ado et c'était incroyable de les voir gagner sept fois d'affilée le titre de champion de France, avec des parcours en Ligue des champions incroyables, a poursuivi le capitaine bergeracois. Les coups francs de Juninho, les débuts de Benzema... Lyon, ça faisait rêver."

Le 19 janvier, ce sera avant tout avec l’envie de faire un exploit qu’Elissalt rentrera sur le terrain.