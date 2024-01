OL - Mercato : Matic en passe de forcer son départ ?

Désireux de quitter le Stade Rennais durant l’hiver, Nemanja Matic ne souhaite plus porter le maillot du club breton. Dernière preuve en date ? Le milieu serbe a été aperçu avec sa famille à la gare de Rennes afin de quitter la ville.

L’histoire d’amour entre Nemanja Matic et le Stade Rennais n’a duré que cinq mois. Officiellement toujours sous contrat avec le club breton, le milieu serbe ne devrait plus reporter les couleurs rouge et noir dans la deuxième partie de saison. Souhaitant quitter Rennes en raison notamment d’une adaptation familiale délicate à cause de l’absence d’une école internationale pour ses enfants, Matic a fait savoir à sa direction qu’il souhaitait mettre les voiles durant l’hiver. Quittera-t-il pour autant la Ligue 1 ? Pas forcément puisque l’OL fait le forcing pour le signer et aurait même trouvé un accord salarial avec l’ancien de Chelsea et Manchester United d’après L’Équipe et Ouest-France. Seulement, le Stade Rennais ne l’entendrait pas de cette oreille et ne souhaiterait pas lâcher un élément important de la phase aller à un concurrent direct.

Rennes prêt à céder ?

Ce dossier risque de trainer en longueur avec un joueur qui souhaite partir et un club qui ne veut pas le vendre. Toutefois, la dernière décision de Nemanja Matic pourrait bien accélérer les choses dans cette affaire. Après avoir vidé son casier au centre d’entraînement breton en début de semaine et raté l’entraînement mardi, le Serbe a quitté Rennes ce mercredi matin d’après So Foot. Il a été aperçu à la gare de la ville en compagnie de ses enfants, valises à la main. Le divorce est désormais acté chez le joueur et la position du Stade Rennais dans les heures à venir serait scrutée avec attention. De son côté, l’OL attend patiemment que la situation se décante avec une fin heureuse espérée entre Rhône et Saône.