Mercato : Nemanja Matic (Rennes) aurait un accord avec l'OL

Nemanja Matic (Rennes) (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Alors que son aventure à Rennes ne devrait pas se prolonger, Nemanja Matic, suivi par l'OL, voudrait revenir en Angleterre.

Il fait partie des joueurs de la shortlist de l'Olympique lyonnais pour ce mercato hivernal. Pendant que son nom revient avec insistance du côté de l'OL, et que le club rhodanien apprécie son profil pour renforcer son entrejeu, Nemanja Matic s'apprête à vivre des journées animées.

Son avenir ne semble pas s'écrire à Rennes, et L'Equipe indique même qu'il ne rejouera sûrement pas avec les Bretons. Arrivé à l'été 2023 avec un contrat de deux saisons à la clé, le Serbe ne vit visiblement pas l'expérience attendue. Entre des soucis familiaux concernant la scolarité de ses enfants, des résultats en dessous des attentes, un changement d'entraîneur (de Bruno Genesio à Julien Stéphan) et sa mise à l'écart à Toulouse en décembre, ce n'est pas vraiment l'idylle entre le joueur de 35 ans et son club.

Rennes ne veut pas le transférer à l'OL

Matic espère ainsi trouver rapidement une porte de sortie. Pour l'heure, la formation rhodanienne est la seule à avoir concrètement avancé sur ce dossier. Sauf qu'en cas de signature à l'OL, il ne jouirait plus du régime d'impatriation. L'opération deviendrait alors très couteuse.

Autre obstacle à un possible transfert à Décines, la volonté du Stade Rennais de ne pas renforcer un concurrent, une solution qui ne lui conviendrait pas du tout. Il aurait refusé la proposition rhodanienne sans donner suite. Néanmoins, l'ancien footballeur de Chelsea, Manchester United ou encore de la Roma, aurait un accord avec l'Olympique lyonnais, et serait mécontent la position des Bretilliens, principalement au sujet de Florian Maurice, le directeur sportif.

Il en aurait informé le propriétaire, la famille Pinault. Si aucun compromis n'est trouvé avec l'actuel 15e de Ligue 1 pour un transfert, Matic envisagerait même de raccrocher les crampons après six mois en France.

