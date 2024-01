OL - Mercato : le dossier Matic a pris un nouveau tournant

Ernest Nuamah face à Nemanja Matic lors de Rennes – OL (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Cible de l’OL pour renforcer le milieu cet hiver, Nemanja Matic a informé les dirigeants de Rennes de son envie de partir. Au club lyonnais de maintenant mettre les moyens pour convaincre le Serbe et son club.

Le mercato hivernal est ouvert depuis 24h mais toujours pas de traces d’arrivées à l’OL. Quand les signatures de Lucas Perri et Adryelson étaient attendues par certains dès le coup d’envoi de ce marché des transferts, les deux Brésiliens ne sont toujours pas à Lyon. Seront-ils vraiment les deux premières recrues de l’hiver entre Rhône et Saône ? C’est la tendance puisqu'ils ont pris la direction de la France lundi, mais un dossier est peut-être en passe de s’accélérer dans les prochaines heures.

Depuis quelques jours, la piste menant à Nemanja Matic a pris de l’ampleur à l’OL. Comme annoncé par L’Équipe, le Serbe est vu comme le profil qui permettrait de compenser en grande partie les manquements lyonnais dans la première partie de saison. Cible de la cellule de recrutement lyonnaise, Nemanja Matic n’aurait plus complètement la tête au Stade Rennais.

Un salaire conséquent en Bretagne

Bien présent à la reprise de la formation rennaise quelques jours avant le passage à la nouvelle année, l’ancien de Chelsea ou encore Manchester United aurait informé ses dirigeants de son désir de quitter la Bretagne, six mois seulement après son arrivée, selon nos confrères d’Ouest-France. Déçu d’un certain manque d’accompagnement, notamment familial, Matic reste important aux yeux du Stade Rennais, mais ce dernier pourra-t-il retenir un milieu qui n’a plus vraiment l’envie ?

L’OL est en tout cas mis au fait des velléités de départ de Nemanja Matic et deux millions d’euros devraient permettre de convaincre Rennes de lâcher l’international serbe. Il faudra ensuite trouver un terrain d’entente au niveau salarial avec le milieu qui toucherait aux alentours de trois millions annuels en Bretagne.