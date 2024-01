OL - Mercato : Perri et Adryelson se sont envolés pour Lyon

Adryelson et Lucas Perri en équipe du Brésil. Photo : Vitor Silva / CBF

Attendus comme les premières recrues de l’hiver, Lucas Perri et Adryelson ont quitté le Brésil lundi. Les deux Brésiliens vont rejoindre officiellement l’OL dans les prochaines heures.

Désormais, la place au doute est quasiment nulle. À moins d’un ultime rebondissement dans l’affaire, Lucas Perri et Adryelson seront bien les deux premières recrues hivernales de l’OL. Attendus par certains dès la reprise de l’entraînement de la formation lyonnaise le 31 décembre, les deux Brésiliens n’étaient finalement pas présents. Ce n’est à présent qu’une question de quelques jours. En effet, comme rapporté par Globo Esporte, le gardien et le défenseur de Botafogo ont quitté le Brésil lundi juste après les festivités de la nouvelle année. En compagnie de leurs représentants, ils ont mis le cas vers la France et la capitale des Gaules pour s’engager définitivement avec l’OL d’ici à la fin de la semaine.

Deux Brésiliens arrivent, un autre retourne à Botafogo

Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, cette double arrivée n’est donc pas une surprise pour les supporters lyonnais, qui n’attendaient finalement que le moment où ces deux transferts seraient enfin validés. Attendus dans les prochaines heures dans la cité rhodanienne, Lucas Perri, qui devrait dans un premier temps jouer les doublures d'Anthony Lopes, et Adryelson devraient rapporter au total 20 millions d’euros à Botafogo. Certes délesté de deux de ses cadres de la saison dernière, le club carioca et ses fans pourront se consoler avec le retour de Jeffinho. Absent de la reprise de l’OL, l’ailier est toujours au Brésil et devrait logiquement s’engager avec "Fogo" sous la forme d’un prêt d’une saison. La multipropriété Eagle Football marche à plein régime en ce début de mercato.