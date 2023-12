Le défenseur de Botafogo, Adryelson (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)

Le 31 décembre, l'OL reprendra l'entraînement. Avec deux nouveaux joueurs déjà présents ? Lucas Perri et Adryelson seraient en effet attendus en fin de semaine pour la reprise.

Le club n'a encore rien officialisé, mais comme nous le révélions un peu avant Noël, Pierre Sage sera bien à la tête de l'OL à la reprise de l'entraînement. Celle-ci interviendra très prochainement, le 31 décembre, avec une première échéance programmée le dimanche 7 janvier 2024. La Coupe de France sera au menu des Rhodaniens avec un déplacement à Besançon pour rencontrer l'AC Pontarlier (14h30).

Pour le retour à Décines avant le réveillon, verra-t-on de nouvelles têtes lors de la première séance ? La réponse serait affirmative selon Globo, qui indique que Lucas Perri et Adryelson rejoindront le groupe lyonnais dès cette fin d'année.

20 millions d'euros pour les 2 joueurs

Ce double transfert entre l'OL et Botafogo, qui appartient aussi à John Textor, et où évoluaient jusqu'à présent le gardien et le défenseur, est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, voire des mois. Si pour l'heure rien n'a été communiqué à ce sujet par les deux institutions, il ne fait guère de doute que les Brésiliens porteront un nouveau maillot, celui de la formation rhodanienne, en 2024.

Au total, l'opération devrait coûter 20 millions d'euros, bonus compris, à l'Olympique lyonnais. D'après la presse auriverde, Perri aurait entamé les démarches pour vendre sa maison à Rio.

Âgés respectivement de 26 et 25 ans, le portier et l'arrière-central ont connu en 2023 leurs premières convocations avec le Brésil, même s'ils n'ont pas encore goûté aux joies d'une sélection.